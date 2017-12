Foda verabschiedet sich mit Sieg aus Graz

Premier League So 10.12. Das Manchester Derby: United-City nur auf DAZN! Ligue 1 Live Angers -

Im letzten Heimspiel von Franco Foda als Sturm-Graz-Trainer vor seiner hauptamtlichen Teamchef-Tätigkeit ist mit Toren nicht gespart worden. Sturm bezwang am Samstag den SKN St. Pölten in einer weitgehend offenen Partie mit 3:2 (3:2) und ist damit zumindest für einen Tag wieder Tabellenführer. Die Niederösterreicher sind weiterhin das Schlusslicht der Fußball-Bundesliga.

Keine 47 Sekunden waren in der Merkur-Arena verstrichen, da zappelte der Ball bereits im Netz: Der Kopfball-Treffer von Christian Schoissengeyr war der von der schwarz-weißen Gemeinde erhoffte Start nach Maß, Marvin Potzmann (6.) ließ wenig später das 2:0 folgen. Zwei Tore von Daniel Schütz (11./38.) gaben St. Pölten Hoffnung, dazwischen traf Schoissengeyr (33.) zum zweiten Mal. Nach dem Seitenwechsel änderte sich der Spielstand nicht mehr.

Foda vor dem Spiel geehrt

Foda war vor dem Spiel vom steirischen Landeshauptmann Hermann Schützenhöfer (ÖVP) und Sturm-Präsident Christian Jauk geehrt worden. Von Schützenhöfer erhielt der sichtlich gerührte Foda eine Holzbank, vom Sturm-Boss unter anderem ein Legenden-T-Shirt und ein großes Fotoporträt. Auch Fodas ebenfalls zum ÖFB wandernden Assistenten Thomas Kristl und Imre Szabics beschenkte Jauk.

St. Pölten agierte die meiste Zeit über auf Augenhöhe mit dem Teilzeit-Tabellenführer, zeigte aber in den ersten fünf Minuten eklatante Schwächen. Symptomatisch war der Fehler von Babacar Diallo, der leichtfertig gegen Philipp Zulechner den Ball vertändelte. Nach dem Zuspiel von Zulechner finalisierte Potzmann unbedrängt. Für den 24-Jährigen war es das erste Tor, das er für Sturm Graz erzielte.

Schoissengeyr Vater und Doppeltorschütze

Vorne präsentierte sich St. Pölten aber angriffslustig. Nachdem sich Schütz von der Mittellinie in den Strafraum gedribbelt und dabei Schoissengeyr verladen hatte, legte er den Ball gekonnt mit rechts ins lange Eck. Kurz darauf lenkte Sturm-Goalie Jörg Siebenhandl einen gefährlichen Schuss von Damir Mehmedovic ins Out. Ein Dämpfer für die Gäste war allerdings die frühe Auswechslung von Kapitän Dominik Hofbauer wegen des Verdachts auf einen Bänderriss im Sprunggelenk.

Was aus den Fast-Transfers der Bundesliga wurde © GEPA 1/15 Jeden Sommer und Winter scheitern auch in der österreichischen Bundesliga Transfers am Fließband. Wir schauen uns an, was aus den prominentesten Namen der jüngeren Vergangenheit wurde. Von Ousmane Dembele bis Adam Nagy. © getty 2/15 Ousmane Dembele -> Salzburg: Beinahe wäre er in Salzburg gelandet. Dembele besuchte bereits den Trainingskomplex in Salzburg - er wollte kommen, doch Rennes lies den Wechsel platzen. Der Rest ist Geschichte: Dembele wechselte für 105 Millionen zu Barca. © getty 3/15 Ádám Nagy -> Rapid: Im Sommer 2016, nachdem Petsos nach Bremen wechselte, war Nagy der "absolute Wunschspieler". Nach einer starken EM entschied er sich aber für Bologna. Beim Serie-A-Klub spielt er aber keine tragende Rolle. © getty 4/15 Yordy Reyna -> Sturm Graz: Im Winter 2017 versuchte Sturm Edomwonyi mit Salzburgs Reyna zu ersetzen. Der Tempo-Stürmer entschied sich für die Vancouver Whitecaps (MLS). Seine Ausbeute: 18 Spiele, 6 Tore, 4 Vorlagen. © GEPA 5/15 Evans Mensah -> Rapid: Rapid verhandelte mit Helsinki über einen Transfer, Mensah (19) begann in den Sozialen Medien bereits diversen Rapid-Seiten zu folgen. Der Wechsel zerschlug sich. In 29 Spielen erzielte der Offensivmann 8 Tore, 4 Vorlagen inklusive. © GEPA 6/15 Jakob Jantscher -> Austria: Der Blick brachte Jantscher im Sommer 2016 intensiv mit der Austria in Verbindung. Der Wechsel kam aber nie zustande. Bei Rizespor ist Jantscher heute nur Reservist und wird im Jänner wohl weiterziehen. © GEPA 7/15 Mario Pasalic -> Salzburg: Der Kicker berichtete im Sommer, dass Pasalic Konrad Laimer in Salzburg nachfolgen soll. Der Wechsel passierte hingegen nie. Der Chelsea-Kicker wurde schließlich an Spartak Moskau verliehen, wo er Stammspieler ist. © getty 8/15 Miroslav Stevanovic -> WAC: Der ehemalige Sevilla-Flügelspieler wurde im Sommer intensiv mit dem WAC in Verbindung gebracht. Aber der Deal scheiterte. Der Bosnier wechselte zu Servette in die zweite Schweizer Liga (13 Spiele, 4 Tore, 5 Vorlagen). © GEPA 9/15 Patrik Hrosovsky -> Rapid: Im Sommer 2016 wollte Rapid unbedingt Patrik Hrosovsky von Pilsen holen. Aber: Der zentrale Mittelfeldspieler war zu teuer. Rapid bot 2 Mio. Euro. Zu wenig. Der Slowake kickt noch immer in Pilsen, ist freilich Stammspieler. © GEPA 10/15 Michael Liendl -> Sturm Graz: Beinahe jedes Transferfenster wird Sturm Graz mit Spielmacher Michael Liendl in Verbindung gebracht. So auch im Sommer. Der Steirer blieb aber im Ausland, kickt heute bei Twente und ist Stammspieler. © GEPA 11/15 Wilson Kamavuaka -> SCR Altach: Mit Ex-Sturm-Kicker Kamavuaka wollte Altach einen alten Bekannten im Jänner 2017 zurückholen. Doch dieser sagte in letzter Sekunde ab. Bei Darmstadt in der 2.Bundesliga ist er aber immerhin gesetzt. © getty 12/15 Ulrik Jenssen -> Sturm Graz: Im Jänner diesen Jahres wurde Sturm intensiv mit Ulrik Jenssen in Verbindung gebracht. Verpflichtet wurde stattdessen Landsmann Martin Ovenstad. Bei Tromsö ist der 21-jährige Jenssen heute Schlüsselspieler. © getty 13/15 Lebogang Phiri -> Rapid: Der Südafrikaner ist ein weiterer zentraler Mittelfeldspieler, der nicht verpflichtet werden konnte. Der Wechsel platzte, Phiri ging ein Jahr später zu Guingamp in die Ligue 1, wo er meist als Joker agieren darf. © getty 14/15 Philip Hellquist -> Sturm Graz: Hellquist-Berater Stefan Petersson bestätigte im Jänner 2017 Sturms Interesse an Hellquist. Ein Wechsel kam aber nie zu Stande. Der Schwede ging in seine Heimat zu Kalmar, traf dort in 18 Spielen 4 Mal. © getty 15/15 Joshua Gatt -> Rapid: Im vergangenen Winter trainierte Joshua Gatt bereits mit Rapid mit, Canadi bezeichnete ihn als "interessant", Bickel blockierte. Heute kickt Gatt bei den Colorado Rapids in der MLS, ist Stammspieler. 20 Spiele, 2 Tore, 2 Vorlagen.

Sturm ging erst in der 28. Minute wieder im gegnerischen Strafraum zu Werk. Einen 30-Meter-Hammer von Deni Alar wehrte SKN-Schlussmann Christoph Riegler zentral vor sein Tor ab, hatte jedoch Glück, dass die Folgeaktion letztlich versandete. Diallo verhinderte dann zweimal gefährliche Pässe, ehe nach einem Eckball wieder Schoissengeyr zur Stelle war. Der Innenverteidiger, der erst von wenigen Tagen Vater geworden war, kam wieder ohne Gegenwehr zum Ball.

Foda zum Graz-Abschied gefeiert

Schütz machte in der 38. Minute ebenfalls seinen Doppelpack perfekt. Nach Pass von David Stec traf der Steirer von der Strafraummitte ins untere rechte Eck zum 2:3 aus der Sicht der St. Pöltner. Nach der Pause hatten Zulechner (54./64.) sowie Rapid-Leihgabe Maximilian Entrup (49./58.) weitere Chancen, waren im Strafraum jedoch nicht abgezockt genug.

Im Großen und Ganzen war die zweite Hälfte jedoch nervenschonender für die Trainer an der Seitenlinie. Weil beide Teams defensiv nicht immer sicher standen, blieb es aber bis zum Schluss spannend. Der eingewechselte Emeka Eze, in der Vorwoche gegen Altach der Matchwinner, schoss in der 80. Minute noch an die Latte. In den letzten Minuten vor dem Schlusspfiff feierten die Fans Foda mit Sprechchören.

Sturm hat vor dem Spiel von Salzburg beim WAC am Sonntag wieder drei Punkte Vorsprung auf die "Bullen". St. Pölten fehlen auf die neuntplatzierten Wolfsberger derzeit acht Punkte.