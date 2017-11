Holzhauser wird die Austria verlassen

Premier League Sa 18:30 Liverpool - Chelsea - Der Kampf um die CL-Plätze Indian Super League Chennai -

Raphael Holzhauser wird den FK Austria Wien verlassen. Ob dies bereits in der Winterpause passiert oder erst mit Saisonende entscheidet sich aller Voraussicht nach in den kommenden sechs Wochen. Der Spielgestalter der Violetten will bis zum Start der Frühjahresvorbereitung der Violetten am 7. Jänner Klarheit haben. Die Verlängerung seines auslaufenden Vertrags ist offenbar kein Thema mehr.

"Ich denke nicht, dass wir uns noch einig werden, das muss man so akzeptieren", sagte Holzhauser am Rande des Europa-League-Spiels der Austria bei Milan. Gerade die europäische Bühne ist es, die der 24-Jährige genutzt hat, um Werbung in eigener Sache zu machen. In den zehn Spiele in den Gruppenphasen 2016 und 2017 gelangen Holzhauser drei Tore und sechs Assists.

"Es ist ein Ziel, in eine größere Liga zu wechseln. International habe ich immer Leistung gebracht", meinte Holzhauser. Sollte es im Winter nicht mit einem Transfer klappen, werde er sich für die Austria eben weiter "voll reinhauen". Der Club würde freilich bei einem ablösefreien Wechsel finanziell durch die Finger schauen. Um 250.000 Euro holte Franz Wohlfahrt Holzhauser in seinem ersten Transfer als Sportdirektor im Jänner 2015 aus Stuttgart. Seinen Marktwert konnte dieser im vergangenen Jahr deutlich steigern.

Holzhauser ist Austrias Schaltzentrale

Im System von Trainer Thorsten Fink nimmt der Mittelfeldmann eine exponierte Rolle ein. Die Bundesliga-Statistik weist ihn mit exakt 2.440 Pässe in 35 Ligaspielen der vergangenen Saison aus. Macht knapp 70 pro Partie. Auch in der laufenden Saison hat Holzhauser ähnliche Werte. Der Spielaufbau der Austria liegt fast völlig in den Beinen des Niederösterreichers. "Er ist ein wichtiger Spieler, der mit 24 Jahren auch Verantwortung übernimmt", sagt Fink über seinen Regisseur.

Dass Holzhauser die Austria als Sprungbrett sieht, ist den Beteiligten klar. In der deutschen Bundesliga absolvierte der mit 16 Jahren aus dem Rapid-Nachwuchs nach Stuttgart gewechselte Linksfuß 36 Partien für den VfB und Augsburg. Es müsse aber nicht unbedingt wieder Deutschland sein, betont Holzhauser nun. Im Sommer bestand bereits Kontakt zum französischen Erstligisten Nantes, mit Trainer Claudio Ranieri habe er bereits telefoniert. Die Ablöseforderungen der Austria waren dem Vernehmen nach aber zu hoch.

Holzhauser: "Ich weiß, was ich wert bin"

Holzhauser berichtet nun von anderen Interessenten, "mehr will ich dazu nicht sagen". Laut seinem Berater Alexander Sperr ist derzeit aber noch kein konkretes Angebot dabei. Mit der Austria habe es seit acht Wochen keine Gespräche mehr gegeben, berichtet Sperr. Die Vorstellungen der Beteiligten gehen weit auseinander. Wohlfahrt spricht von einer "Schmerzgrenze", die der Verein im Gehaltsniveau nicht überschreiten will. Holzhauser erklärt seinerseits: "Ich weiß, was ich wert bin."

Was aus den Fast-Transfers der Bundesliga wurde © GEPA 1/15 Jeden Sommer und Winter scheitern auch in der österreichischen Bundesliga Transfers am Fließband. Wir schauen uns an, was aus den prominentesten Namen der jüngeren Vergangenheit wurde. Von Ousmane Dembele bis Adam Nagy. © getty 2/15 Ousmane Dembele -> Salzburg: Beinahe wäre er in Salzburg gelandet. Dembele besuchte bereits den Trainingskomplex in Salzburg - er wollte kommen, doch Rennes lies den Wechsel platzen. Der Rest ist Geschichte: Dembele wechselte für 105 Millionen zu Barca. © getty 3/15 Ádám Nagy -> Rapid: Im Sommer 2016, nachdem Petsos nach Bremen wechselte, war Nagy der "absolute Wunschspieler". Nach einer starken EM entschied er sich aber für Bologna. Beim Serie-A-Klub spielt er aber keine tragende Rolle. © getty 4/15 Yordy Reyna -> Sturm Graz: Im Winter 2017 versuchte Sturm Edomwonyi mit Salzburgs Reyna zu ersetzen. Der Tempo-Stürmer entschied sich für die Vancouver Whitecaps (MLS). Seine Ausbeute: 18 Spiele, 6 Tore, 4 Vorlagen. © GEPA 5/15 Evans Mensah -> Rapid: Rapid verhandelte mit Helsinki über einen Transfer, Mensah (19) begann in den Sozialen Medien bereits diversen Rapid-Seiten zu folgen. Der Wechsel zerschlug sich. In 29 Spielen erzielte der Offensivmann 8 Tore, 4 Vorlagen inklusive. © GEPA 6/15 Jakob Jantscher -> Austria: Der Blick brachte Jantscher im Sommer 2016 intensiv mit der Austria in Verbindung. Der Wechsel kam aber nie zustande. Bei Rizespor ist Jantscher heute nur Reservist und wird im Jänner wohl weiterziehen. © GEPA 7/15 Mario Pasalic -> Salzburg: Der Kicker berichtete im Sommer, dass Pasalic Konrad Laimer in Salzburg nachfolgen soll. Der Wechsel passierte hingegen nie. Der Chelsea-Kicker wurde schließlich an Spartak Moskau verliehen, wo er Stammspieler ist. © getty 8/15 Miroslav Stevanovic -> WAC: Der ehemalige Sevilla-Flügelspieler wurde im Sommer intensiv mit dem WAC in Verbindung gebracht. Aber der Deal scheiterte. Der Bosnier wechselte zu Servette in die zweite Schweizer Liga (13 Spiele, 4 Tore, 5 Vorlagen). © GEPA 9/15 Patrik Hrosovsky -> Rapid: Im Sommer 2016 wollte Rapid unbedingt Patrik Hrosovsky von Pilsen holen. Aber: Der zentrale Mittelfeldspieler war zu teuer. Rapid bot 2 Mio. Euro. Zu wenig. Der Slowake kickt noch immer in Pilsen, ist freilich Stammspieler. © GEPA 10/15 Michael Liendl -> Sturm Graz: Beinahe jedes Transferfenster wird Sturm Graz mit Spielmacher Michael Liendl in Verbindung gebracht. So auch im Sommer. Der Steirer blieb aber im Ausland, kickt heute bei Twente und ist Stammspieler. © GEPA 11/15 Wilson Kamavuaka -> SCR Altach: Mit Ex-Sturm-Kicker Kamavuaka wollte Altach einen alten Bekannten im Jänner 2017 zurückholen. Doch dieser sagte in letzter Sekunde ab. Bei Darmstadt in der 2.Bundesliga ist er aber immerhin gesetzt. © getty 12/15 Ulrik Jenssen -> Sturm Graz: Im Jänner diesen Jahres wurde Sturm intensiv mit Ulrik Jenssen in Verbindung gebracht. Verpflichtet wurde stattdessen Landsmann Martin Ovenstad. Bei Tromsö ist der 21-jährige Jenssen heute Schlüsselspieler. © getty 13/15 Lebogang Phiri -> Rapid: Der Südafrikaner ist ein weiterer zentraler Mittelfeldspieler, der nicht verpflichtet werden konnte. Der Wechsel platzte, Phiri ging ein Jahr später zu Guingamp in die Ligue 1, wo er meist als Joker agieren darf. © getty 14/15 Philip Hellquist -> Sturm Graz: Hellquist-Berater Stefan Petersson bestätigte im Jänner 2017 Sturms Interesse an Hellquist. Ein Wechsel kam aber nie zu Stande. Der Schwede ging in seine Heimat zu Kalmar, traf dort in 18 Spielen 4 Mal. © getty 15/15 Joshua Gatt -> Rapid: Im vergangenen Winter trainierte Joshua Gatt bereits mit Rapid mit, Canadi bezeichnete ihn als "interessant", Bickel blockierte. Heute kickt Gatt bei den Colorado Rapids in der MLS, ist Stammspieler. 20 Spiele, 2 Tore, 2 Vorlagen.

Sein Manager betont derweilen, dass die Tür weiter offen ist - jedoch nur bis 31. Dezember. Auch danach drängt die Zeit, will die Austria noch eine Ablöse kassieren. "Raphael wechselt nur, wenn der Transfer von 1. bis 7. Jänner stattfindet. Es bringt nichts, zu einem späteren Zeitpunkt bei einem neuen Verein in die Vorbereitung einzusteigen", sagt Sperr. Fink hat sich auf ein Szenario ohne Holzhauser bereits eingestellt. Es sei immerhin erfreulich, wenn Spieler der Austria international auf sich aufmerksam machen würden. "So etwas wird es immer geben. Das sollte keine Mannschaft aus der Bahn werfen."