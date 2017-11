Leader Wr. Neustadt verlor Erste-Liga-Schlager

Premier League So 15:15 Mega-Sonntag: City-Arsenal & Chelsea-United Ligue 1 Live Rennes -

Bordeaux Championship Live Wolverhampton -

Fulham Primera División Live Real Betis -

Getafe CSL Guangzhou Evergrande -

Tianjin Quanjian Primera División Valencia -

Leganes Premier League Stoke -

Leicester Premiership St. Johnstone -

Celtic Championship Aston Villa -

Sheffield Wed Primera División La Coruna -

Atletico Madrid Ligue 1 Angers -

PSG Serie A Bologna -

Crotone Premier League West Ham -

Liverpool Primera División Alaves -

Espanyol Championship Brentford -

Leeds Ligue 1 Monaco -

Guingamp Ligue 1 Montpellier -

Amiens Ligue 1 Nantes -

Toulouse Ligue 1 Troyes -

Straßburg Premier League Huddersfield -

West Bromwich (Delayed) Primera División Barcelona -

Sevilla Serie A Genua -

Sampdoria Primeira Liga Porto -

Belenenses Premier League Newcastle -

Bournemouth (DELAYED) Premier League Swansea -

Brighton (DELAYED) Premier League Southampton -

Burnley (DELAYED) J1 League Kashima -

Urawa Primera División Levante -

Girona Serie A Inter Mailand -

FC Turin Premier League Tottenham -

Crystal Palace Championship Middlesbrough -

Sunderland Premier League Lok Moskau -

ZSKA Moskau Ligue 1 Nizza -

Dijon Allsvenskan Malmö -

Häcken Serie A Cagliari -

Hellas Verona Serie A Chievo Verona -

Neapel Serie A Florenz -

AS Rom Serie A Juventus -

Benevento Serie A Lazio -

Udinese Premier League Man City -

Arsenal Primera División Celta Vigo -

Bilbao Eredivisie PSV -

Twente Ligue 1 Marseille -

Caen Ligue 1 Metz -

Lille Premier League Chelsea -

Man United First Division A Anderlecht -

Brügge Serie A Atalanta -

SPAL Primera División Real Sociedad -

Eibar Primera División Villarreal -

Malaga 1. HNL Slaven Belupo -

Dinamo Zagreb Serie A Corinthians -

Palmeiras Premier League Everton -

Watford (DELAYED) Primera División Real Madrid -

Las Palmas Serie A Sassuolo -

AC Mailand Ligue 1 St. Etienne -

Lyon Superliga River Plate -

Boca Juniors Serie A Paranaense -

Corinthians WC Qualification Europe Nordirland -

Schweiz WC Qualification Europe Kroatien -

Griechenland Friendlies Japan -

Brasilien WC Qualification Europe Schweden -

Italien Friendlies France -

Wales A-League Melbourne Victory -

Brisbane Friendlies Russland -

Argentinien WC Qualification Europe Dänemark -

Irland Serie A Corinthians -

Avai J2 League YokohamaFC -

Okayama League One Wimbledon -

Peterborough WC Qualification Europe Schweiz -

Nordirland WC Qualification Europe Griechenland -

Kroatien WC Qualification Europe Italien -

Schweden WC Qualification Europe Irland -

Dänemark Friendlies England -

Brasilien Serie A Corinthians -

Fluminense

Tabellenführer SC Wiener Neustadt hat am Freitag im Fußball-Erste-Liga-Aufstiegskampf Federn gelassen. Die Niederösterreicher unterlagen im Schlager der 17. Runde zu Hause dem FC Wacker Innsbruck 0:1.

Die Tiroler konnten den Rückstand auf Rang eins auf vier Punkte verringern, sind aber nach wie vor nur Fünfter, da auch der TSV Hartberg und der nicht aufstiegsberechtigte FC Liefering siegten.

Erste Niederlage für Lustenau-Coach Plassnegger

Die Hartberger schoben sich mit einem 2:0-Erfolg beim Kapfenberger SV, dem vierten Pflichtspielsieg in Folge, vorerst an der SV Ried vorbei, auf Rang zwei. Die Innviertler waren im Abendspiel noch bei der WSG Wattens im Einsatz und konnten dabei mit drei Punkten die Tabellenspitze erklimmen. Liefering stoppte den Erfolgslauf des SC Austria Lustenau, gewann in Vorarlberg deutlich 4:2. Keinen Sieger und kein Tor gab es im Kellerduell des Letzten FAC mit dem Vorletzten FC Blau-Weiß Linz.

Wiener Neustadt und Innsbruck gingen vor der Pause überhaupt kein Risiko ein, bei einem gegenseitigen Abtasten fehlten Torchancen völlig. Das änderte sich nach dem Seitenwechsel zumindest etwas, große Highlights blieben aber Mangelware. Der einzige Treffer des Spiels resultierte aus einem Elfmeter. Den verwandelte Florian Jamnig (76.) souverän, nachdem Christoph Kobald Innsbrucks Florian Rieder laut Schiedsrichter Oliver Drachta regelwidrig zu Fall gebracht hatte.

Daxbachers Lieblingsgegner

Das reichte am Ende für den ersten Erfolg nach drei sieglosen Pflichtspielen. Wiener Neustadt kassierte nach zwei Siegen hintereinander wieder einmal eine Niederlage und bleibt ein gern gesehener Gegner der Tiroler. Die Mannschaft von Trainer Karl Daxbacher hat von den jüngsten sechs direkten Duellen keines verloren.

Die Hartberger setzten ihren Erfolgslauf auch im Steiermark-Derby in Kapfenberg fort, gewannen in der Liga zum dritten Mal en suite. Wenig überraschend waren Standardsituationen mitentscheidend. Beim 1:0 in Folge eines kurz abgespielten Tadic-Freistoßes war auch großes Glück dabei. KSV-Goalie Paul Gartler wehrte den Ball auf den Kopf von Roko Mislov ab, von dort sprang dieser ins Netz (35.). Das 2:0 ging ausgerechnet auf die Kappe des Ex-Kapfenbergers Manfred Gollner, der nach einer Tadic-Ecke unbedrängt einköpfeln konnte (58.).

Die Partie war damit endgültig gelaufen, nachdem fünf Minuten zuvor KSV-Kapitän David Sencar wegen einer Tätlichkeit von Schiedsrichter Andreas Heiß zurecht die Rote Karte gesehen hatte. Hartberg ist nun vier Partien gegen den KSV unbesiegt, dreimal gab es dabei auch kein Gegentor. Die Standardstärke des Aufsteigers ist beeindruckend, er hat nun 17 seiner 28 Saisontore nach ruhenden Bällen erzielt.

Für den FAC bleibt's düster

Die Lieferinger hatten in Lustenau Startschwierigkeiten. Nach einer schlechten Coronel-Abwehr staubte der Brasilianer Willian (6.) zum schnellen 1:0 ab. Die "Jungbullen" kamen aber mit Fortdauer besser ins Spiel und setzten sich völlig zurecht durch. Patson Daka (34.) mit einem tollen Heber nach einem Konter, Dominik Szoboszlai (68., 80.) mit zwei platzierten Schüssen und Enock Mwepu (77.) nach mustergültiger Meister-Vorarbeit sorgten für klare Verhältnisse.

Daniel Sobkova (87.) betrieb mit einem verwandelten Elfmeter noch Ergebniskosmetik. Für Lustenau war es die erste Niederlage unter Trainer Gernot Plassnegger nach zuvor drei Siegen. Der Anschluss an die Top Fünf ging damit verloren, auf Innsbruck fehlen schon acht Punkte. Das trifft genauso auf den KSV zu.

Im Tabellenkeller ist der FAC nach dem torlosen Remis in Floridsdorf gegen Blau-Weiß Linz nach wie vor im Besitz der "Roten Laterne". Die beiden Teams sind nur durch einen Punkt voneinander getrennt. Die Oberösterreicher konnten damit eine Serie fortsetzen, sind nun fünfmal hintereinander gegen die Wiener ungeschlagen geblieben.