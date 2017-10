Eliterunde praktisch fixiert

WM-Quali Europa Fr 20:30 Das Endspiel für die Türkei in der Konferenz WC Qualification Europe Georgien -

Der österreichischen U19-Fußballnationalmannschaft ist der Aufstieg in die Eliterunde der Qualifikation für die EM im kommenden Jahr praktisch nicht mehr zu nehmen.

Die Elf von Peter Schöttel entschied am Freitag im Steinbergstadion von Leogang auch die zweite Partie der ersten Quali-Phase für sich. Im Match gegen Litauen jubelten die ÖFB-Youngsters über einen 2:0-Erfolg.

Blitzstart ebnet Weg zum Sieg

Die Begegnung startete mit einem verwandelten Elfmeter von Christoph Baumgartner in der zweiten Spielminute nach Maß. Den beruhigenden Zwei-Tore-Vorsprung spielte Kelvin Arase in Minute 35 heraus. Bei den Gästen wurden gleich zwei Akteure vom Platz gestellt. Domantas Putrius sah die Gelb-Rote Karte (70.), für Edgaras Utkus setzte es nur sechs Minuten später glatt Rot. Litauen gab während des gesamten Matches keinen einzigen Torschuss ab.

FIFA 18: Das sind die stärksten Bundesliga-Spieler © GEPA 1/17 Der Release von FIFA 18 rückt immer näher. Nun wurden auch die Ratings der österreichischen Bundesliga veröffentlicht und das sind die 16 stärksten Spieler - Playercards inklusive. © GEPA 2/17 Duje Ćaleta-Car (Red Bull Salzburg, Potenzial 77) © GEPA 3/17 Ivan Močinić (SK Rapid Wien, Potenzial 77) © GEPA 4/17 Deni Alar (SK Sturm Graz, Potenzial 71) © GEPA 5/17 Robert Almer (FK Austria Wien, Potenzial 71) © GEPA 6/17 Florian Klein (FK Austria Wien, Potenzial 71) © GEPA 7/17 Alexander Grünwald (FK Austria Wien, Potenzial 72) © GEPA 8/17 Christian Schulz (SK Sturm Graz, Potenzial 72) © GEPA 9/17 Heiko Westermann (FK Austria Wien, Potenzial 72) © GEPA 10/17 Takumi Minamino (Red Bull Salzburg, Potenzial 79) © GEPA 11/17 Reinhold Yabo (Red Bull Salzburg, Potenzial 75) © GEPA 12/17 Marc Rzatkowski (Red Bull Salzburg, Potenzial 73) © GEPA 13/17 Raphael Holzhauser (FK Austria Wien, Potenzial 77) © GEPA 14/17 Andreas Ulmer (Red Bull Salzburg, Potenzial 73) © GEPA 15/17 Louis Schaub (SK Rapid Wien, Potenzial 80) © GEPA 16/17 Valon Berisha (Red Bull Salzburg, Potenzial 79) © GEPA 17/17 Munas Dabbur (Red Bull Salzburg, Potenzial 79)

Am Montag wartet auf Kapitän Valentino Müller und Co. nach dem ob des Spielverlaufs verdienten Erfolg zum Abschluss Israel, das noch am Freitagnachmittag auf den Kosovo trifft. Gewinnt der Kosovo erwartungsgemäß nicht, so stehen die Österreicher fix in der nächsten Phase. Die Top 2 der Gruppe bestreiten im Frühjahr 2018 zusammen mit Spanien und Portugal die Eliterunde.