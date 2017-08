Mählich rockt mit Neustadt weiter

Boxen So 27 Aug Mayweather vs. McGregor - AUF DAZN! Copa Libertadores River Plate -

Guarani J1 League Shimizu -

Cerezo Osaka J1 League Kobe -

Kashima CSL Guangzhou R&F -

Jiangsu Premier League Jekaterinburg -

Zenit Super Liga Partizan -

Vozdovac Primeira Liga Porto -

Estoril League Cup Colchester -

Aston Villa League Cup Leeds -

Port Vale Primeira Liga Benfica -

Braga Copa Libertadores Gremio -

Godoy Cruz League Cup Bury -

Sunderland Club Friendlies Sevilla -

AS Rom Copa Libertadores Botafogo -

Nacional Ligue 1 Nizza -

Troyes First Division A Zulte-Waregem -

Brügge Premier League Arsenal -

Leicester Premiership Partick Thistle -

Celtic Coppa Italia FC Turin -

Trapani Premier League Watford -

Liverpool CSL Shandong -

Shanghai Shenhua Premier League Crystal Palace -

Huddersfield Championship Brentford -

Notthingham Premier League ZSKA Moskau -

Spartak Moskau Ligue 1 Nantes -

Marseille Premier League Brighton -

Man City Championship Middlesbrough -

Sheffield Utd Ligue 1 Amiens -

Angers Ligue 1 Bordeaux -

Metz Ligue 1 Caen -

Saint-Etienne Ligue 1 Toulouse -

Montpellier Premier League Chelsea -

Burnley (Delayed) Eredivisie Heracles -

Ajax Coppa Italia Cagliari -

Palermo Premier League Everton -

Stoke (DELAYED) Premier League West Brom -

Bournemouth (DELAYED) Premier League Southampton -

Swansea (DELAYED) J1 League Tokyo -

Kobe J1 League Kawasaki -

Kashima Eredivisie Feyenoord -

Twente Premier League Newcastle -

Tottenham Ligue 1 Straßburg -

Lille Club Friendlies Zwickau -

Dortmund Ligue 1 Dijon -

Monaco Premier League Man United -

West Ham Allsvenskan Norrköping -

Djurgården First Division A Charleroi -

Anderlecht Superliga AGF -

Odense Super Cup Juventus -

Lazio Ligue 1 Guingamp -

PSG Primeira Liga Tondela -

Porto Super Cup Barcelona -

Real Madrid Primeira Liga Chaves -

Benfica Super Cup Real Madrid -

Barcelona Primera División Leganes -

Alaves First Division A Lüttich -

Zulte Waregem Championship Burton Albion -

Birmingham Primera División Valencia -

Las Palmas J1 League Gamba -

Kashiwa Championship Sheffield Utd -

Barnsley Premier League Swansea -

Man United Premiership Kilmarnock -

Celtic Premier League Liverpool -

Crystal Palace Premier League Spartak Moskau -

Lok Moskau Serie A Juventus -

Cagliari Premier League Stoke -

Arsenal Championship Sunderland -

Leeds Primera División Girona -

Atletico Madrid Premier League Leicester -

Brighton (Delayed) Serie A Hellas Verona -

Neapel Primeira Liga Benfica -

Belenenses Primera División Sevilla -

Espanyol Premier League Bournemouth -

Watford (Delayed) J1 League Kobe -

Yokohama Eredivisie Excelsior -

Feyenoord CSL Guangzhou -

Shandong Luneng Eredivisie Ajax -

Groningen Premier League Huddersfield -

Newcastle Ligue 1 Marseille -

Angers Premier League Tottenham -

Chelsea Allsvenskan Göteborg -

BK Häcken Serie A Atalanta -

AS Rom Superliga Aarhus -

Bröndby Primera División Bilbao -

Getafe Primeira Liga Porto -

Moreirense Primera División Barcelona -

Betis Serie A Bologna -

FC Turin Serie A Crotone -

AC Mailand Serie A Inter Mailand -

Florenz Serie A Lazio -

Ferrara Serie A Sampdoria -

Benevento Serie A Sassuolo -

Genoa Serie A Udine -

Chievo Ligue 1 PSG -

Toulouse Primera División Deportivo -

Real Madrid Primera División Levante -

Villarreal Premier League Manchester City -

Everton Primera División Malaga -

Eibar

Wiener Neustadts atemberaubender Siegeszug geht weiter: die Elf von Roman Mählich gewann bereits das vierte Spiel hintereinander, setzte sich diesmal gegen TSV Hartberg durch. Die Neustädter liegen mit dem Punktemaximum an der Tabellenspitze.

Das Team von Roman Mählich besiegte den TSV Hartberg zu Hause mit 1:0 (0:0). Die Oststeirer mussten damit den ersten Punkteverlust hinnehmen. Sie halten, nach dem wetterbedingten Abbruch am vergangenen Freitag gegen Innsbruck, bei sechs Punkten aus drei Spielen.

Am unteren Ende der Tabelle hat der FAC angeschrieben. Die Wiener besiegten Wattens mit 1:0 (0:0) und gaben damit die Rote Laterne an Kapfenberg ab, das Blau Weiß Linz trotz ambitionierter Leistung daheim mit 0:1 (0:1) unterlag.

Wacker machte Schritt aus der Krise

Austria Lustenau fand den besseren Start in das Duell der Mitfavoriten, die beide den Saisonstart etwas verschlafen hatten. Christopher Drazan spazierte in der zwölften Minute die Seitenlinie entlang und bediente Jodel Dossou mit einer Flanke ideal, der Angreifer aus Benin köpfelte zu seinem dritten Saisontor ein (12.). Acht Minuten später mussten die Lustenauer einen Mann vorgeben. Christoph Kobleder sah nach einem Torraub außerhalb des Strafraums von Schiedsrichter Sebastian Gishamer zurecht die Rote Karte.

Profitieren konnte das Team von Karl Daxbacher davon zunächst nicht. Im Gegenteil erhöhte Lucas Barbosa nach einem Spiegelbild des ersten Treffers nach 36 Minuten auf 2:0 für die Vorarlberger. Erneut konnte Drazan auf dem linken Flügel schalten und walten und seinen zweiten Treffer auflegen.

Innsbruck glückte in der Nachspielzeit der ersten Hälfte der Anschlusstreffer. Daniele Gabriele traf nach einem Eckball mit einem wuchtigen Volleyschuss (45.+1). Unmittelbar darauf hätte Lustenau beinahe noch einmal nachgelegt. Doch sowohl Dossou als auch Marco Krainz im Nachschuss scheiterten innerhalb von wenigen Sekunden an der Querlatte. Eine Viertelstunde vor Schluss gelang Roman Kerschbaum der Ausgleich. Matthias Maak besorgte am Ende sogar den höchst schmeichelhaften Heimsieg (86.) der Daxbacher-Truppe.

In Wiener Neustadt sahen die Zuseher lange Zeit eine von Taktik geprägte Partie. Beide Vereine konzentrierten sich weitestgehend auf die defensiven Aufgaben und erledigten diese mit Bravour. Fabian Miesenböck erzielte das Goldtor nach Assist von David Harrer in der 56. Minute.

Kapfenberg rutschte auf den letzten Tabellenrang ab. Die Obersteirer vergaben zu Beginn einige gute Gelegenheiten und mussten entgegen des Spielverlaufs durch den ersten Schuss der Gäste den entscheidenden Verlusttreffer hinnehmen. Markus Blutsch nahm sich aus 25 Metern ein Herz und traf mit einem Außenrist-Schuss genau ins Eck (32.).

Der Floridsdorfer AC feierte dank Rapid-Leihgabe Albin Gashi, der in der 53. Minute erfolgreich war, den ersten Saisonsieg. Wattens musste die zweite Saisonniederlage einstecken und ist Tabellenvierter.