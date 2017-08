Sturm schrammt an Wunder vorbei

Boxen So 27 Aug Mayweather vs. McGregor - AUF DAZN! UEFA Europa League Live Fenerbahce -

Sturm Graz Serie A Sao Paulo -

Curitiba Copa Sudamericana Junior -

Deportivo Cali First Division A Lüttich -

Genk Ligue 1 Monaco -

Toulouse Championship Sunderland -

Derby J1 League Kashiwa -

Kobe Premiership Celtic -

Hearts Club Friendlies Crystal Palace -

FC Schalke 04 Championship Fulham -

Norwich Club Friendlies RB Leipzig -

Stoke Ligue 1 PSG -

Amiens Club Friendlies Liverpool -

Bilbao Club Friendlies Tottenham -

Juventus Premier League Schachtjor Donezk -

Mariupol Championship Aston Villa -

Hull Ligue 1 Lyon -

Straßburg Ligue 1 Metz -

Guingamp Ligue 1 Montpellier -

Caen Ligue 1 St. Etienne -

Nizza Ligue 1 Troyes -

Rennes CSL Shanghai SIPG -

Tianjin Quanjian First Division A Gent -

Antwerpen Ligue 1 Lille -

Nantes Allsvenskan Sundsvall -

Östersunds Club Friendlies SC Freiburg -

FC Turin Ligue 1 Angers -

Bordeaux Club Friendlies Brighton -

Atletico Madrid Championship Bolton -

Leeds First Division A Anderlecht -

Oostende 1. HNL Dinamo Zagreb -

Hajduk Premier League Zenit -

Spartak Moskau Club Friendlies Inter Mailand -

Villarreal Ligue 1 Marseille -

Dijon Serie A Ponte Preta -

Vasco Copa Libertadores River Plate -

Guarani J1 League Shimizu -

Osaka J1 League Kobe -

Kashima Premier League Ural Yekaterinburg -

Zenit League Cup Colchester -

Aston Villa League Cup Leeds -

Port Vale Copa Libertadores Gremio -

Godoy Cruz CSL Hebei CFFC -

Shanghai SIPG League Cup Bury -

Sunderland Club Friendlies Sevilla -

AS Rom Copa Libertadores Botafogo -

Nacional Ligue 1 Nizza -

Troyes First Division A Zulte Waregem -

Club Brügge Premiership Partick Thistle -

Celtic CSL Shandong -

Shanghai Shenhua Championship Brentford -

Notthingham Premier League ZSKA Moskau -

Spartak Moskau Ligue 1 Nantes -

Marseille Championship Middlesbrough -

Sheffield Utd Ligue 1 Amiens -

Angers Ligue 1 Bordeaux -

Metz Ligue 1 Caen -

Saint-Etienne Premier League Chelsea -

Burnley (Delayed) Eredivisie Heracles -

Ajax J1 League Tokyo -

Kobe J1 League Kawasaki -

Kashima CSL Jiangsu -

Tianjin Eredivisie Feyenoord -

Twente Premier League Newcastle -

Tottenham Club Friendlies Zwickau -

Dortmund Ligue 1 Dijon -

Monaco Premier League Man United -

West Ham Allsvenskan Norrköping -

Djurgården First Division A Charleroi -

Anderlecht Superliga AGF -

Odense Super Cup Juventus -

Lazio Ligue 1 Guingamp -

PSG Super Cup Barcelona -

Real Madrid Super Cup Real Madrid -

Barcelona

Äußerst knapp muss sich der SK Sturm Graz vom internationalen Geschäft verabschieden. Ein 1:1 in Istanbul ist nach der Heim-Niederlage nicht genug.

Die Hoffnungen von Sturm Graz auf eine Überraschung in der Qualifikation für die Fußball-Europa-League haben sich nicht erfüllt. Die Grazer erreichten zwar am Donnerstag in Istanbul im Drittrunden-Rückspiel gegen Fenerbahce ein achtbares 1:1, verpassten aber mit einem Gesamtscore von 2:3 den Einzug ins Play-off.

Nabil Dirar hatte die Gäste in der 32. Minute in Führung gebracht, Philipp Huspek gelang in der 66. Minute nur noch der Ausgleich für Sturm.

Sturms passiver Beginn ermöglicht Fener-Führung

Vor den Augen des türkischen Staatschefs Recep Tayyip Erdogan diktierten die Hausherren von Beginn an das Geschehen, ohne allzu viel Risiko zu nehmen. Auf der Gegenseite verliefen die Angriffsversuche von Sturm regelmäßig im Sand, womit echte Torchancen Mangelware waren.

Die erste zwingende Möglichkeit nützte Fenerbahce in der 32. Minute zur Führung. Der starke Mathieu Valbuena narrte auf der linken Seite Fabian Koch, seine Maßflanke verwertete Dirar aus kurzer Distanz per Kopfball-Aufsitzer. Danach zeigten sich die "Blackys" bemüht, fanden jedoch zunächst keine Mittel, um Fenerbahce ernsthaft in Bedrängnis zu bringen.

Auch nach dem Seitenwechsel sah es lange Zeit danach aus, dass der 19-fache türkische Meister den Vorsprung locker über die Zeit schaukeln könnte. Dann aber glückte den Steirern erstmals ein Konter: Peter Zulj setzte sich auf der linken Seite durch und spielte den Ball zur Mitte auf Huspek, der Hasan Ali ein Gurkerl schob und danach zum 1:1 einschoss (66.).

Schlussoffensive blieb unbelohnt

Plötzlich begann Fenerbahce leicht zu wanken, die Nervosität der Hausherren war phasenweise deutlich spürbar. Allerdings schaute nur eine Möglichkeit des eingewechselten Schubert heraus, der in der 70. Minute knapp über das Tor köpfelte. Gegen Ende der Partie bekam Fenerbahce das Geschehen wieder besser in den Griff und kam zweimal einem Sieg nahe. In der 84. Minute traf der wenige Sekunden zuvor eingetauschte Mehmet Topal nach Valbuena-Zuspiel nur die Stange, in der 89. Minute verfehlte Martin Skrtel nach einen Sololauf knapp das Ziel.

Am Ende blieb es dabei, dass Sturm weiterhin seit sechs Jahren auf eine Teilnahme an der Europa-League-Gruppenphase warten muss. Bisher schafften es die Steirer zweimal (2009, 2011) in die Hauptrunde dieses Bewerbs. Schuld am neuerlichen Out war wohl auch die Tatsache, dass die Grazer mit dem 1:2 gegen Fenerbahce vor einer Woche in der Steiermark ihre bereits achte Europacup-Heimniederlage in Folge kassiert hatten.