Jimmy Hoffer zu Rapid? Das sagt Fredy Bickel

Erlebe

deinen Sport

live J1 League Sa 12:00 Kobe -

Sendai Club Friendlies Sa 21:06 Seattle Sounders -

Frankfurt Serie A Sa 23:00 Vasco Da Gama -

Flamengo CSL So 09:30 Changchun -

Shanghai SIPG J1 League So 11:30 Urawa -

Niigata Allsvenskan So 15:00 Norrköping -

Elfsborg Serie A So 21:00 Cruzeiro -

Palmeiras Serie A Mo 00:00 Santos -

Sao Paulo Copa Sudamericana Mi 00:15 Huracan -

Libertad Club Friendlies Mi 20:30 Sporting -

Fenerbahce Club Friendlies Mi 20:45 Tranmere Rovers -

Liverpool Serie A Do 02:45 Palmeiras -

Corinthians UEFA Europa League Do 19:00 Östersund -

Galatasaray Serie A Fr 00:30 Flamengo -

Gremio Copa Sudamericana Fr 02:45 Deportivo Cali -

Junior Club Friendlies Fr 20:30 Wigan -

Liverpool CSL Sa 13:35 Guangzhou Evergrande -

Shandong Allsvenskan Sa 16:00 Malmö -

Sirius Club Friendlies Sa 16:00 Wiesbaden -

Mainz Club Friendlies Sa 19:00 Erfurt -

Hertha Super Cup Sa 20:00 Shakhtar Donezk -

Dynamo Kiew Club Friendlies Sa 21:00 Marseille -

Fenerbahce Serie A So 00:00 Corinthians -

Paranaense Premier League So 10:00 Khabarovsk -

St. Petersburg CSL So 13:35 Tianjin Quanjian -

Shanghai Shenhua Club Friendlies So 15:30 Jena -

Hertha Superliga So 18:00 Brøndby -

Midtjylland Serie A Mo 00:00 Curitiba -

Fluminense Club Friendlies Mo 20:00 Fenerbahce -

Bilbao International Champions Cup Di 13:20 AC Mailand -

Dortmund Premier League Di 18:30 Dinamo Moskau -

Spartak Moskau Premier League Asia Trophy Mi 12:00 Leicester -

West Brom Premier League Asia Trophy Mi 14:30 Liverpool -

Crystal Palace Club Friendlies Mi 19:00 Monaco -

Fenerbahce

Bei der Stürmersuche des SK Rapid Wien fällt auch immer wieder der Name Erwin "Jimmy" Hoffer. Ist eine Rückholaktion des 30-Jährigen tatsächlich ein Thema?

Mit Matej Jelic, Giorgi Kvilitaia, Joelinton und Rückkehrer Philipp Prosenik hat Rapid momentan vier ähnliche Stürmer-Typen im Kader, gesucht wird also noch eine flinke, wuselige Spitze - Hoffer würde also in das von Sportdirektor Fredy Bickel erstellte Anforderungsprofil passen.

"Ich habe mit seinem Berater gesprochen und mich über ihn erkundigt. Es kommt auch drauf an, wer überhaupt noch auf der Liste steht, wenn wir uns entscheiden. Er steht heute vielleicht nicht ganz vorne, aber es gibt täglich Änderungen", stellte Bickel gegenüber laola1.at klar.

Würde Hoffer wieder funktionieren?

Ein großes Fragezeichen bleibt bei einer möglichen Hoffer-Verpflichtung natürlich, ob der Stürmer in Wien-Hütteldorf so aufdrehen kann, wie er es schon einmal getan hat. "Ich bekomme viele Mails: Die einen meinen, dass ich es machen soll, die anderen meinen: Ja nicht, das funktioniert nicht mehr. Da hält sich in etwa die Waage", gewährt Bickel Einblicke in seine Mailbox.

Und was denkt der Sportdirektor selbst? Für Bickel wäre Hoffer "vielleicht nicht der, der jedes Spiel von Anfang an spielen würde und uns irgendwo hinschießt. Aber ich bin auch überzeugt, dass er für den Trainer durchaus eine gute Variante wäre, um ein Spiel noch zu drehen oder sonst etwas zu provozieren".

Schnellschüsse wird es auf jeden Fall keine geben, wie der Schweizer versichert: "Wir haben keinen Druck, keine Hektik. Wir werden den August wohl auch noch ausnützen."