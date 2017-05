Salzburg: Kryptische Aussagen über Lykogiannis

Montag, 15.05.2017

Bereits im April berichtete SPOX, dass Red Bull Salzburgs Interesse an Sturm-Graz-Linksverteidiger Charalampos Lykogiannis wieder aktuell ist. Schon im Sommer gaben die Salzburger ein Angebot für den Griechen ab, Sturm lehnte aber ab. Mit Stefan Stangl auf dem Abstellgleis könnte sich kommende Saison nun also Lykogiannis mit Andreas Ulmer um den Stammplatz links in der Verteidigung duellieren.

Auf SPOX-Nachfrage gaben sich die Bullen noch kryptisch, wollten das Interesse weder dementieren noch bestätigen. Klar ist seither jedenfalls: Sturm-Graz-Sportdirektor Günter Kreissl zog die Vertragsoption des 23-Jährigen. Somit steht Lykogiannis bis Sommer 2018 unter Vertrag. Die Salzburger müssten sich seine Dienste also etwas kosten lassen.

Ein Indiz dafür, dass ein möglicher Deal tatsächlich ein Thema ist, lieferte nun auch Salzburg-Sportdirektor Christoph Freund. Bei laola1 sagt dieser: "Er hat gute Saisonen gespielt, aber ich möchte mich nicht an Spekulationen beteiligen. Ich möchte nichts dazu sagen, weil nichts ausgegoren ist."

Charalampos Lykogiannis im Steckbrief