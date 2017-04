Veilchen-Keeper vor Wechsel in die USA?

Mittwoch, 05.04.2017

2015 hatte Tino Casali bei der U20-WM in Neuseeland seinen großen Auftritt. Der Austria-Torhüter brachte den damaligen Titelfavoriten Argentinien mit seinen Paraden zur Verzweiflung und rettete Österreich das 0:0. Damit durfte das ÖFB-Team nicht nur den Aufstieg ins Achtelfinale feiern, sondern schickte gleichzeitig auch die Gauchos vorzeitig nach Hause.

Erlebe die Top-Ligen bei DAZN im LIVE-Stream. Hol dir deinen Gratismonat!

Infolgedessen verliehen die Veilchen ihr Goalie-Talent zum Floridsdorfer AC in die Erste Liga. Dort geriet der gebürtige Kärntner aber mitten in einen Abwärtsstrudel. Der FAC verlor in der Hinrunde fast alle Spiele, bei neun davon stand Casali auf dem Feld, ehe er wieder zur Austria zurückkehrte. Seitdem pendelt der 21-Jährige bei den Veilchen zwischen Bank, Tribüne und zweiter Mannschaft.

Kostenlos die wichtigsten Sport-News per WhatsApp auf's Handy

Bundesliga-Legende wirft Blick auf Casali

Mit Saisonende läuft sein Vertrag in Wien-Favoriten aus. Eine Verlängerung des Kontrakts ist noch immer ein Thema. Gleichzeitig tun sich jedoch auch andere Optionen auf. Wie SPOX erfuhr, könnte der Goalie bei Philadelphia Union in der Major League Soccer landen. Dort arbeitet mit Oka Nikolov ein bekannter Name aus der deutschen Bundesliga als Torwarttrainer. Der Mazedonier hütete über 20 Jahre lang den Kasten von Eintracht Frankfurt.

Casali müsste beim US-Klub vor einer möglichen Verpflichtung aber noch ein Probetraining absolvieren. Neben Philadelphia sollen auch die SV Ried und Wacker Innsbruck Interesse zeigen. Zudem überlegt ein deutscher Bundesligist, den 1,91-m-Hünen als junge Nummer drei mit Zukunftsperspektive zu holen. Der ehemalige U20-WM-Held könnte im Sommer also ein neues Kapitel in seiner Karriere starten, sollte die Austria nicht doch noch zuschnappen.

Tino Casalis Steckbrief