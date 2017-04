Für die Vienna kommt es immer dicker

Mittwoch, 12.04.2017

Österreichs ältester Fußballklub steckt momentan in der wohl schwersten Krise der 122-jährigen Vereinsgeschichte. Nach dem überraschenden Tod von Mäzen Richard Kristek befindet sich die Vienna in akuter Finanznot. Ein Insolvenzantrag wurde bereits gestellt. Damit geht der Zwangsabstieg in die vierte Liga einher.

Nun tut sich auf der Hohen Warte eine neue Baustelle auf. Wie die Kronen Zeitung berichtet, wurde bei einer Routinekontrolle der Haupttribüne Fäule im Holz festgestellt. Daher muss die einzige überdachte Tribüne der prestigeträchtigen Naturarena vorerst gesperrt werden. Beim Regionalliga-Ost-Heimspiel am Freitag gegen Amstetten müssen die Zuschauer woanders Platz nehmen.

Ebenfalls davon betroffen ist die Football-Mannschaft der Vienna Vikings, die auf der Hohen Warte am Montag gegen Hohenems spielen. "Eine Katastrophe. Wir müssen die Fans auf die Naturtribüne setzen und hoffen, dass es nicht regnet", sagt Klubchef Karl Wurm gegenüber der Krone. Analysen über die Gründe für die Fäule laufen bereits. Gemeinsam mit dem Wiener Sportamt und der Hohe Warte Projektenwicklungs- und Errichtungs-GmbH will die Vienna bald eine Lösung für das Problem finden.

