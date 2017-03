Canadi experimentiert bei Rapid-Startaufstellung

Samstag, 18.03.2017

Canadi stellt SH in die Startaufstellung

Gegen den SV Mattersburg bleibt bei Rapid Wien in punkto Startaufstellung fast kein Stein auf dem anderen: Damir Canadi reagierte ob der jüngsten Niederlagen-Serie und lässt in der Abwehr den geschmähten Christoph Schösswendter beginnen. Er bildet mit Maxi Hofmann und Mario Sonnleitner die Dreierkette. Im Tor steht wie gewöhnt Neo-Rapid-Nummer-Eins Tobias Knoflach. Im Mittelfeld gibt's die größte Überraschung: Steffen Hofmann steht in der Start-Elf, hinter ihm Christopher Dibon und Mario Pavelic. Stefan Schwab und Thomas Schrammel komplettieren das Fünfer-Mittelfeld. Im Angriff starten der wiedergenesene Traustason und Giorgi Kvilitaia.

Bei Mattersburg startet Stefan Maierhofer mit einer Maske, nachdem er sich einer Jochbein-Operation unterziehen musste.

