So können Spieler die Schiris austricksen

Mittwoch, 29.03.2017

Woche für Woche stehen die Schiedsrichter auf den Fußball-Plätzen rund um den Globus im Fokus. Meist ist es egal, welche Entscheidungen sie treffen, zumindest 50 Prozent der an dem Spiel beteiligten Akteure sind unzufrieden damit. Einer, der das schon sehr lange über sich ergehen lässt, ist Harald Lechner - seines Zeichens drei Mal in Folge bester Schiedsrichter der Tipico-Bundesliga.

Lechners Tipps an die Trainer

Auch wenn er mittlerweile seit 1998 als Unparteiischer tätig ist, gibt es noch vieles, was ihn verwundert. So gebe es zahlreiche Möglichkeiten, wie Spieler die Schiedsrichter austricksen könnten. Beispielsweise bei der Abseitsregel, die ganz zum Leidwesen der Spielleiter in den letzten Jahren oft verändert wurde. "Ich sehe das Abseits als ungeheure Möglichkeit für die Teams, sich diese Regel zunutze zu machen. Das wird noch viel zu wenig ausgeschöpft", erklärt Lechner im SPORTMAGAZIN-Interview.

Erlebe die Top-Ligen bei DAZN im LIVE-Stream. Hol dir deinen Gratismonat!

Die schönsten Wintersportlerinnen: Heiß, heiß, Baby! © laragut.ch 1/17 Lara Gut (SUI, Ski alpin): Lara Gut weiß um ihre Vorzüge und zeigt diese auch gerne /de/sport/diashows/wintersport/die-sexy-heissesten-sportlerinnen-fenninger-gut-vonn.html © instagram 2/17 Justine Dufour-Lapointe (CAN, Ski Freestyle): Ob in den Bergen oder im Dschungel vor einem Wasserfall, Justine Dufour-Lapointe ist und bleibt ein Blickfang /de/sport/diashows/wintersport/die-sexy-heissesten-sportlerinnen-fenninger-gut-vonn,seite=2.html © instagram 3/17 Rowan Cheshire (GBR, Ski Freestyle): Rowan Chesire unter Palmen, einfach WOW /de/sport/diashows/wintersport/die-sexy-heissesten-sportlerinnen-fenninger-gut-vonn,seite=3.html © Sportmagazin/Helge Kirchberger 4/17 Anna Veith (AUT, Ski alpin): Anna Veith, früher Fenninger, macht auf der Piste eine gute Figur. Abseits kann sie sich ebenfalls sehen lassen /de/sport/diashows/wintersport/die-sexy-heissesten-sportlerinnen-fenninger-gut-vonn,seite=4.html © Instagram 5/17 Julia Mancuso (USA, Ski alpin): Julia Mancuso ist mit ihrem Lächeln der lebendig gewordene amerikanische Traum /de/sport/diashows/wintersport/die-sexy-heissesten-sportlerinnen-fenninger-gut-vonn,seite=5.html © facebook 6/17 Tanith Belbin (USA, Eiskunstlauf, zurückgetreten): Tanith Belbin nimmt zwar nicht mehr aktiv teil, dennoch ist sie weiterhin ein Augenschmaus /de/sport/diashows/wintersport/die-sexy-heissesten-sportlerinnen-fenninger-gut-vonn,seite=6.html © Facebook 7/17 Miriam Gössner (GER, Biathlon): Bei Miri Gössner kann man schon neidisch werden, dass Felix Neureuther sich unseren Biathlon-Hasen geangelt hat /de/sport/diashows/wintersport/die-sexy-heissesten-sportlerinnen-fenninger-gut-vonn,seite=7.html © getty 8/17 Kiira Korpi (FIN, Eiskunstlauf): Bei Kiira Korpi wird selbst Eiskunstlauf für die Männer dieser Welt interessant /de/sport/diashows/wintersport/die-sexy-heissesten-sportlerinnen-fenninger-gut-vonn,seite=8.html © facebook 9/17 Dorothea Wierer (ITA, Biathlon): Dorothea Wierer macht nicht nur am Schießstand, sondern auch am Meer eine äußerst gute Figur /de/sport/diashows/wintersport/die-sexy-heissesten-sportlerinnen-fenninger-gut-vonn,seite=9.html © Facebook 10/17 Tina Maze (SLO, Ski alpin): Tina Maze hat auch so einiges zu bieten. Auch wenn es ihr Beruf ist, der Ski stört auf diesem Bild dann doch etwas /de/sport/diashows/wintersport/die-sexy-heissesten-sportlerinnen-fenninger-gut-vonn,seite=10.html © getty 11/17 Mikaela Shiffrin (USA, Ski alpin): Mikaela Shiffrin hält sich im Gegensatz zu einigen ihrer Kolleginnen eher zurück und tritt neben der Piste am liebsten im schlichten Abendkleid auf /de/sport/diashows/wintersport/die-sexy-heissesten-sportlerinnen-fenninger-gut-vonn,seite=11.html © getty 12/17 Sara Hurtado (ESP, Eiskunstlauf): Eine spanische Eisknustläuferin? Wenn sie so aussieht wie Sara Hurtado: immer her mit ihr! /de/sport/diashows/wintersport/die-sexy-heissesten-sportlerinnen-fenninger-gut-vonn,seite=12.html © instagram 13/17 Silje Norendal (NOR, Snowboard): Silje Norendal ist wohl der Grund, warum Skandinavierinnen in Europa als äußerst attraktiv gelten - auch auf einem Schwan macht sie eine gute Figur /de/sport/diashows/wintersport/die-sexy-heissesten-sportlerinnen-fenninger-gut-vonn,seite=13.html © instagram 14/17 Anna Sidorova (RUS, Curling): Anna Sidorova macht auch außerhalb ihres Curling-Anzuges eine gute Figur /de/sport/diashows/wintersport/die-sexy-heissesten-sportlerinnen-fenninger-gut-vonn,seite=14.html © Facebook 15/17 Anna Gasser (AUT, Snowboard): Bei Anna Gasser macht auch der viele Stoff im Winter nichts aus. Man sieht auf den ersten Blick, dass sie eine Naturschönheit ist /de/sport/diashows/wintersport/die-sexy-heissesten-sportlerinnen-fenninger-gut-vonn,seite=15.html © instagram 16/17 Hannah Teter (USA, Snowboard): Die Amerikanerin weiß definitiv von vorne und von hinten zu überzeugen /de/sport/diashows/wintersport/die-sexy-heissesten-sportlerinnen-fenninger-gut-vonn,seite=16.html © instagram 17/17 Lindsey Vonn (USA, Ski alpin): Die Vorstellung einer Abfahrt von Vonn im Eva-Kostüm hat durchaus ihren Reiz. Doch auch auf dem roten Teppich ist natürlich alles schick /de/sport/diashows/wintersport/die-sexy-heissesten-sportlerinnen-fenninger-gut-vonn,seite=17.html

Und der Schiri führt aus: "Ich glaube, die Trainer könnten damit viel mehr experimentieren und bewirken. Der Referee muss entscheiden, ob jemand aktiv ins Spiel eingreift oder nicht, da gibt es Interpretationsspielraum. Und natürlich basieren meistens Dinge auf Wahrnehmungsfehlern des Schiedsrichters, da könnte man einiges probieren. Ich habe von internationalen Mannschaften gehört, die eigens Schiedsrichter angestellt haben, um sich im Training diesbezüglich Tipps geben zu lassen."

Wie sich Spieler mit Regelverstößen helfen können

Doch nicht nur beim Abseits, sondern auch bei Outeinwürfen sieht Lechner Möglichkeiten. Unübersichtliche Szenen machen es für Offizielle oft unmöglich zu sehen, wer zuletzt am Ball war. "Natürlich gibt es solche Szenen - das ist Teil des Unvermögens aufgrund der momentanen Position. Als Trainer würde ich jedem Spieler raten, sich den Ball zu schnappen und einzuwerfen. Jedem Schiedsrichter ist es schon x-mal passiert, dass er erst danach in die Richtung gezeigt hat, in die eingeworfen wurde. Auf diesem Gebiet würde ich meinen Spielern viel einimpfen", verrät Lechner dem SPORTMAGAZIN.

Kostenlos die wichtigsten Sport-News per WhatsApp auf's Handy

Zudem gibt es auch noch ein Schlupfloch, das Verteidigern das Leben leichter macht, aber viel zu selten ausgenutzt wird. So besagt das Regelbuch, dass ein Abstoß erst außerhalb des Strafraums von einem Mitspieler berührt werden darf. "Oft sieht man, dass der Ball "verhungert", der Abwehrspieler in die Bredouille kommt und den Ball abzuschirmen versucht. Das misslingt, es fällt ein Tor. Wenn ich Trainer wäre, würde ich dem Verteidiger sagen: Lauf in den Strafraum, stopp den Ball! Die Konsequenz ist keineswegs Freistoß oder gar Elfmeter für die Angreifer, sondern Wiederholung des Abstoßes, weil der Ball nicht korrekt ins Spiel gebracht wurde", klärt Lechner auf und ergänzt: "Ich behaupte, dass wissen die wenigsten."

Warum man als Schiedsrichter kein Fingerspitzengefühl haben dürfte, was sein bitterstes Schiri-Erlebnis war, welcher Spieler sein Trikot haben wollte und wie er über geplante Regeländerungen (Videobeweis, Zeitstrafen, etc.) denkt - das ganze Interview mit Harald Lechner jetzt im neuen SPORTMAGAZIN lesen.