Austria Wien zieht drei Youngsters hoch

Samstag, 31.12.2016

Drei Austria-Wien-Amateure werden für ihre guten Leistungen in der Regionalliga Ost belohnt und dürfen die Vorbereitung auf das Frühjahr mit der Kampfmannschaft bestreiten. Bei den drei Veilchen-Juwelen handelt es sich um einen bislang schon halbwegs Bekannten und zwei Senkrechtstartern: Innenverteidiger Aleksandar Borkovic (17) saß bereits in der Bundesliga schon einmal auf dem Bankerl, der 20-jährige David Cancola und Michael Blauensteiner (21) geigten bisher nur in der Regionalliga.

Blauensteiner wurde hauptsächlich im rechten Mittelfeld eingesetzt, erzielte drei Tore und lieferte einen Assist, während David Cancola in der defensiven Zentrale eingesetzt wird.

