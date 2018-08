Marko Arnautovic meldet sich vor West Hams Spiel gegen Wolverhampton wieder fit

Marko Arnautovic hat nach seiner verletzungsbedingten Auswechslung am vergangenen Wochenende gegen Arsenal wieder das Training bei West Ham United aufgenommen.

Damit dürfte der Leistungsträger den Hammers am Samstag gegen Wolverhampton wieder zur Verfügung stehen.

"Marko hatte ein kleines Problem mit dem Knie. Er fühlte sich nicht wohl und konnte die letzten Minuten nicht mehr spielen", sagt Coach Manuel Pellegrini. "Aber er hatte eine Untersuchung beim Doc und konnte seit Dienstag wieder mit uns arbeiten."

"Marko ist ein starker Mann, er will zurückkommen, so schnell es geht - und das hat er getan", so der frühere Real-Madrid-Trainer weiter.

West Ham bislang punktelos

Die Unterstützung von Arnautovic, der gegen Arsenal den verletzten Mark Noble als Kapitän vertrat und auch den einzigen Treffer der Hammers erzielte, wird auch dringend benötigt. Nachdem bereits die letzte Saison nicht gut verlaufen war, starteten die Londoner auch in diese Spielzeit mit drei Niederlagen und zieren aktuell das Tabellenende der Premier League.

Die Premier-League-Tabelle: