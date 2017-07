West Ham legt bei Arnie mächtig drauf

Erlebe

live Club Friendlies Mi 20:30 Sporting -

Fenerbahce Club Friendlies Mi 20:45 Tranmere Rovers -

Liverpool Serie A Do 02:45 Palmeiras -

Corinthians UEFA Europa League Do 19:00 Östersund -

Galatasaray Serie A Fr 00:30 Flamengo -

Gremio Copa Sudamericana Fr 02:45 Deportivo Cali -

Junior Club Friendlies Fr 20:30 Wigan -

Liverpool CSL Sa 13:35 Guangzhou Evergrande -

Shandong Allsvenskan Sa 16:00 Malmö -

Sirius Club Friendlies Sa 16:00 Wehen Wiesbaden -

Mainz Club Friendlies Sa 19:30 Erfurt -

Hertha Super Cup Sa 20:00 Shakhtar Donezk -

Dynamo Kiew 1. HNL Sa 21:00 Rijeka -

Slaven Belupo Club Friendlies Sa 21:00 Marseille -

Fenerbahce Serie A So 00:00 Corinthians -

Paranaense Premier League So 10:00 Khabarovsk -

St. Petersburg CSL So 13:35 Tianjin Quanjian -

Shanghai Shenhua Club Friendlies So 15:30 Jena -

Hertha Superliga So 18:00 Bröndby -

Midtjylland Serie A So 21:00 Cruzeiro -

Flamengo Serie A Mo 00:00 Curitiba -

Fluminense Club Friendlies Mo 20:00 Bilbao -

Fenerbahce International Champions Cup Di 13:20 AC Mailand -

Dortmund Premier League Di 18:30 Dinamo Moskau -

Spartak Moskau Premier League Asia Trophy Mi 12:00 Leicester -

West Brom Premier League Asia Trophy Mi 14:30 Liverpool -

Crystal Palace Club Friendlies Mi 19:00 Monaco -

Fenerbahce International Champions Cup Do 02:05 AS Rom -

PSG Serie A Do 02:45 Flamengo -

Palmeiras Serie A Fr 00:30 Fluminense -

Cruzeiro International Champions Cup Fr 04:05 Man United -

Man City Club Friendlies Fr 13:35 Inter -

Schalke CSL Sa 13:35 Shanghai SIPG -

Guangzhou Evergrande Club Friendlies Sa 17:30 Freiburg -

Feyenoord Super Cup Sa 20:30 Anderlecht -

Zulte Waregem International Champions Cup So 00:05 Barcelona -

Juventus International Champions Cup So 02:05 PSG -

Tottenham CSL So 13:35 Shanghai Senhua -

Beijin Guoan Superliga So 18:00 Midtjylland -

Silkeborg International Champions Cup So 23:05 Real Madrid -

Man United International Champions Cup Mo 14:05 Inter Mailand -

Lyon International Champions Cup Di 13:35 Chelsea -

Bayern Club Friendlies Di 19:00 Hannover -

Wolfsberger AC Copa Sudamericana Mi 00:15 Chapecoense -

Defensa y Justicia

Marko Arnautovic ist weiterhin West Ham Uniteds Objekt der Begierde. Der Klub aus London hat laut englischen Medienberichten ein zweites Angebot für den 28-jährigen Nationalspieler bei Stoke City abgegeben. Dieses soll bei 20 Millionen Pfund (ca. 22,5 Millionen Euro) liegen.

Damit erhöht West Ham die ursprüngliche Offerte um ein Drittel des ersten Preises (15 Mio. Pfund). Arnautovic würde mit dieser Ablösesumme zum österreichischen Rekordtransfer aufsteigen, bisher ist Aleksandar Dragovic (um 18 Mio. Euro von Kiew zu Leverkusen) der teuerste ÖFB-Kicker.

Auch zweites Angebot abgelehnt

Stoke soll jedoch auch das zweite Angebot der Hammers bereits abgelehnt haben. Die Potters wollen einen ihrer besten Spieler nicht so einfach ziehen lassen und scheinen darauf zu hoffen, die Verkaufssumme noch nach oben treiben zu können. Arnautovic besitzt bei Stoke noch einen Vertrag bis 2020.

Trainer Mark Hughes will seinen Starspieler auf jeden Fall halten: "Meiner Meinung nach wäre es das Beste für Arnie, bei Stoke zu bleiben. Er sollte erkennen, was er an uns hat und dass wir ihm die besten Voraussetzungen bieten, um erfolgreich zu sein. Vielleicht bekommt er das nirgendwo anders."

Die besten Sprüche von Marko Arnautovic © GEPA 1/15 Auf dem Platz ist Marko Arnautovic Leistungsträger - und das für Stoke City und die österreichische Nationalmannschaft. Aber auch abseits des Fußballs liefert unser Edelzangler das ein oder andere Schmankerl. Wir haben seine besten Sprüche gesammelt. © GEPA 2/15 "Sobald etwas gut geht, bin ich der Gott von Österreich und Weltklasse. Aber sobald ich ein Feuerzeug auf den Boden fallen lasse, und die Medien sehen das, dann reden gleich alle von einer Explosion." © GEPA 3/15 "Trainer, ich schwöre bei meiner Mutter, ich gehe schlafen, ich bin fit, ich bringe Leistung, ich mache Tor, ich mache Vorlage." (Arnautovic im Gespräch mit dem Ö3-Callboy, der sich als Didi Constantini ausgab) © GEPA 4/15 "Hallo, wie geht's? - Mir geht's gut! - Was machst? - Nichts." ( Arnautovic auf die Frage, was er in der Vorbereitung auf das Aserbaidschan-Spiel mit dem Teamchef besprochen hat) © GEPA 5/15 Wenn man einem Fußballer den Ball weg nimmt, ist das wie ein Tod." (Arnautovic über seine Suspendierung in Bremen) © GEPA 6/15 "Ich bin aus Enschede gekommen. Da, wo ich gewohnt habe, waren Kühe und Pferde. Ich habe auf dem Land gelebt. Dann fliegst du ab, landest und auf einmal bist du in einer Großstadt mit Fashion Weeks, Top-Restaurants, Top-Klubs, alles mit 19." © GEPA 7/15 "David (Alaba, Anm.) ist ein lieber, netter Junge. Er ist ja der Engel von Österreich, nicht der Badboy." © GEPA 8/15 "In Bremen war ich mit jedem gut, da hat mich auch keiner gehasst. Außer vielleicht die Medien." © GEPA 9/15 "Man kann sich nicht mehr das leisten, was man sich vorher geleistet hat. Ich habe eine große Verantwortung. Die Kids werden älter, können irgendwann Zeitung lesen und googeln, was der Papa so getrieben hat." © GEPA 10/15 "Man kann sagen, Marcel Koller ist der Vater einer Familie, und wir als Kinder harmonieren gut." © GEPA 11/15 "Ich verdiene so viel, ich kann dein Leben kaufen." (Arnautovic zu einem Polizisten) © GEPA 12/15 "Für mich auch Mahlzeit." (Arnautovic eröffnet die PK vor dem Russland-Spiel) © GEPA 13/15 "Ich kenne keinen Schiedsrichter auf dieser Welt." © GEPA 14/15 "Die Russen kommen und sagen, wir waren bei der WM und ihr im Urlaub." © GEPA 15/15 "Bei mir wird oft genug eine Ameise aus einem Elefanten gemacht."

Trainer hofft auf Kehrtwende

Der ehemalige Weltklasse-Stürmer setzt darauf, dass Arnautovic seine Meinung noch ändern wird. "Spieler realisieren manchmal, dass ihre Meinung oder die Meinung aus ihrem Umfeld nicht das widerspiegelt, was am besten für sie ist", sagt Hughes dem Stoke Sentinel.

Zudem betont der Coach erneut, dass am Ende der Klub über einen Wechsel entscheide. Arnautovic, der bereits eine Transfer-Anfrage eingereicht hat, ist also vom guten Willen seines Arbeitgebers abhängig.