Suttner vor Premier-League-Transfer?

Donnerstag, 15.06.2017

Mit dem FC Ingolstadt musste Markus Suttner, der im Mai aus dem ÖFB-Team zurücktrat, den beschwerlichen Weg in die zweite Liga gehen. Möglicherweise wird er dort für Ingolstadt aber nicht die Knochen hinhalten. Denn wie der Kicker berichtet, hat Brighton & Hove Albion dem 30-Jährigen einen unterschriftsreifen Vertrag vorgelegt. Die Seagulls schafften den Aufstieg in die Premier League.

Doch fix ist der Transfer noch nicht. Denn Suttners Vertrag in Ingolstadt läuft noch ein weiteres Jahr. Und so will sein Klub den Linksverteidiger zu Geld machen. Zwei Millionen Euro soll Brighton geboten haben. Doch Ingolstadt will das doppelte. Derweilen Soll Suttner bereits um die Freigabe gebeten haben.

Suttner bester Freistoßschütze

Seit seinem Transfer von der Austria zu Ingolstadt im Jahr 2015 (kolportierte Ablösesumme: 700.000 Euro) absolvierte der Österreicher für den Verein 52 Spiele. In der abgelaufenen Saison war Suttner zudem der beste Freistoß-Torschütze in Europas fünf Top-Ligen. Vier direkte Tore erzielte er aus Standardsituationen. Die beiden Superstars Lionel Messi und Cristiano Ronaldo waren in der Primera Division dagegen weniger erfolgreich. Messi erzielte zwei Freistoß-Tore, Ronaldo gar nur eines.

