Franco Foda gibt den ÖFB-Kader für EM-Qualifikation gegen Lettland und Polen bekannt

Der 23-köpfige Kader der österreichischen Fußball-Nationalmannschaft für die EM-Qualifikationsspiele am 6. September in Salzburg gegen Lettland und am 9. September in Warschau gegen Polen (jeweils 20.45 Uhr), den Teamchef Franco Foda am Dienstag in Wien bekanntgegeben hat.

Teamchef Franco Foda hat zu Dienstagmittag seinen Kader präsentiert. Große Umwälzungen fanden vor allem auf der Torhüter-Position statt, wo Foda mit Pavao Pervan, Alexander Schlager und Cican Stankovic gleich drei potentielle Debütanten ins Rennen um die Startelf schickt. Der vereinslose Heinz Lindner wurden hingegen nicht beachtet, da der Trainer dem Spieler genügend Zeit für die Suche geben wollte: "Ich bin mit ihm in Kontakt. Wir sind zum Entschluss gekommen, dass er sich in den nächsten Tagen auf die Vereinssuche konzentrieren soll."

Ebenso nicht dabei sein werden voraussichtlich der kürzlich zu Southampton gewechselte Kevin Danso, sowie Neo-Salzburger Maximilian Wöber und Langzeitstütze Sebastian Prödl.

Ein weiteres Fragezeichen blieb hinter dem plötzlichen Rücktritt von Stürmer Guido Burgstaller. Foda hat dazu abermals Lukas Hinterseer nominiert. Der Stürmer des Hamburger SV steht somit nach fast drei Jahren vor seinem Comeback im Österreich-Dress.



Tor: Pavao Pervan, Alexander Schlager, Cican Stankovic

Verteidigung: Aleksandar Dragovic, Martin Hinteregger, Stefan Lainer, Philipp Lienhart, Stefan Posch, Andreas Ulmer, David Alaba

Mittelfeld: Julian Baumgartlinger, Florian Grillitsch, Stefan Ilsanker, Florian Kainz, Konrad Laimer, Valentino Lazaro, Karim Onisiwo, Marcel Sabitzer, Xaver Schlager, Peter Zulj

Sturm: Marko Arnautovic, Michael Gregoritsch, Lukas Hinterseer

Auf Abruf: Daniel Bachmann, Heinz Lindner, Jörg Siebenhandl - Kevin Danso, Marco Friedl, Sebastian Prödl, Gernot Trauner, Christopher Trimmel, Maximilian Ullmann, Albert Vallci, Maximilian Wöber - Christoph Baumgartner, Nikola Dovedan, Sascha Horvath, Thomas Goiginger, Thomas Murg, Louis Schaub - Christoph Monschein, Andreas Weimann