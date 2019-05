Grasshoppers-Chaoten erzwangen Spielabbruch

Der Schweizer Rekordmeister Grasshoppers Zürich ist unter skandalösen Umständen aus der höchsten Liga abgestiegen. Die Fans erzwangen am Sonntag beim Stand von 4:0 für den FC Luzern einen Spielabbruch. Die Rowdys hatten sich am Spielfeldrand versammelt und so eine sichere Fortführung der Partie unmöglich gemacht.

Das Match wurde zunächst für 20 Minuten unterbrochen und dann schließlich abgepfiffen, bei den Grasshoppers standen zu diesem Zeitpunkt ÖFB-Teamgoalie Heinz Lindner und sein Landsmann Marco Djuricin auf dem Platz. Die Fans verlangten von den Grasshoppers-Profis, sich halbnackt ausziehen und schuldbewusst und unterwürfig über den Platz robben.

Die Spieler gingen auf diese Forderung sogar so weit ein, dass sie den Chaoten ihre Leiberln aushändigen wollten. An der ungelösten Situation am Platzrand änderte sich nichts, sodass Schiedsrichter Alessandro Dudic das Match abbrach.

Auf die Zürcher wartet nun eine saftige Geldstrafe, möglicherweise ein Geisterspiel und ein 0:3 auf dem Grünen Tisch, womit der Abstieg endgültig besiegelt sein wird. Damit wird sich der Traditionsverein nach 70 Jahren im Oberhaus nur in der zweithöchsten Liga wiederfinden.