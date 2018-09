Rückkehr zu Strömsgodset: Neuer Klub für Ex-Sturm-Kicker Martin Ovenstad

Vor einem Monat löste Sturm Graz den Vertrag mit Mittelfeldspieler Martin Ovenstad auf. Der 24-Jährige, dessen Vertrag bis 2019 datiert war, absolvierte für Sturm lediglich vier Bundesliga-Spiele, dazu acht Minuten im ÖFB-Cup.

Zuletzt wurde Ovenstad an Stabaek IF verliehen, in der laufenden Saison stand er bei den Grazern aber nie im Kader.

Artikel und Videos zum Thema Erlebe Spitzensport live auf DAZN. Hol Dir jetzt Deinen Gratismonat!

Nun hat Ovenstad wieder einen neuen Verein gefunden: Der Norweger unterschreibt bei Strömsgodset in der norwegischen Eliteserien (1. Liga). "Ich könnte nicht glücklicher sein", wird Ovenstad zitiert. Bereits zwischen 2012 und 2017 kickte Ovenstad für Strömsgodset.

SK Sturm Graz - Fixe Deals: Neuzugänge für 2018/19