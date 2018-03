ÖFB-Damen unterliegen zum Gruppenabschluss Belgien

World Championship Boxing Sa 31.03. Joshua vs. Parker: Wer ist der weltbeste Schwergewichtler? 1. HNL Rijeka -

Dinamo Zagreb Super Liga Vojvodina -

Roter Stern Championship Leeds -

Wolverhampton Ligue 1 Straßburg -

Monaco Serie A AS Rom -

FC Turin Primera División Girona -

La Coruna J1 League Sendai -

Kobe CSL Shanghai Shenhua -

Shanghai SIPG Primera División Eibar -

Real Madrid Premier League Man United -

Liverpool Championship Millwall -

Brentford Primera División FC Sevilla -

Valencia Ligue 1 PSG -

Metz Premier League Chelsea -

Crystal Palace Primera División Getafe -

Levante Championship Aston Villa -

Wolverhampton Eredivisie Willem II -

PSV Ligue 1 Bordeaux -

Angers Ligue 1 Dijon -

Amiens Ligue 1 Lille -

Montpellier Ligue 1 Nantes -

Troyes Ligue 1 Rennes -

St. Etienne Premier League Huddersfield -

Swansea (DELAYED) Primera División Malaga -

FC Barcelona Serie A Hellas Verona -

Chievo Verona Premier League Everton -

Brighton (DELAYED) Premier League West Bromwich -

Leicester (DELAYED) Premier League West Ham -

Burnley (DELAYED) Premier League Newcastle -

Southampton Premier League Rostow -

Zenit Primera División Espanyol -

Real Sociedad Serie A Florenz -

Benevento Premiership Rangers -

Celtic Eredivisie Ajax -

Heerenveen First Division A Anderlecht -

Antwerpen Premier League Arsenal -

Watford Ligue 1 Guingamp -

Nizza Serie A Bologna -

Atalanta Serie A Cagliari -

Lazio Serie A Crotone -

Sampdoria Serie A Sassuolo -

SPAL Serie A Juventus -

Udinese Championship Nottingham -

Derby County Primera División Atletico Madrid -

Celta Vigo Ligue 1 Lyon -

Caen Premier League Bournemouth -

Tottenham Serie A CFC Genua -

AC Mailand Superliga Horsens -

Bröndby Super Liga Roter Stern -

Napredak Primera División Las Palmas -

Villarreal Primera División Bilbao -

Leganes Serie A Inter Mailand -

Neapel Ligue 1 Toulouse -

Marseille Premier League Stoke -

Man City Primera División Alaves -

Real Betis Ligue 1 PSG -

Angers Serie A Juventus -

Atalanta Copa Libertadores Independiente -

Millonarios Ligue 1 Monaco -

Lille A-League FC Sydney -

Brisbane Championship Wolverhampton -

Burton Albion 1. HNL Osijek -

Hajduk Split Primera División Real Sociedad -

Getafe Championship Bolton -

Aston Villa Ligue 1 Amiens -

Troyes Ligue 1 Angers -

Caen Ligue 1 Montpellier -

Dijon Ligue 1 Toulouse -

Straßburg Serie A SPAL -

Juventus Cup Genk -

Lüttich Serie A Sampdoria -

Inter Mailand CSL Tianjin Teda -

Tianjin Quanjian Eredivisie Sparta Rotterdam -

Ajax Ligue 1 Metz -

Nantes Serie A Hellas Verona -

Atalanta Serie A AC Mailand -

Chievo Verona Serie A FC Turin -

Florenz Serie A Crotone -

AS Rom Primera División FC Barcelona -

Athletic Bilbao Primera División Villarreal -

Atletico Madrid Primera División Real Madrid -

Girona Ligue 1 Marseille -

Lyon

Österreichs Frauen-Fußball-Nationalteam hat am Montag im dritten und letzten Gruppenspiel im Zypern Cup eine überraschende 0:2-Niederlage gegen Belgien hinnehmen müssen. Trotz optischer Überlegenheit konnten sich die Österreicherinnen erneut kaum klare Torchancen herausspielen und zeigten sich in der Defensive anfällig. Die Tore erzielten Jana Coryn bzw. Heleen Jaques jeweils per Kopf (36.,74.).

Damit schlossen Sarah Zadrazil und Co. die Gruppe C auf dem dritten Platz ab. Am Mittwoch geht es im Platzierungsspiel gegen Wales um Platz sieben.

Das Team von Dominik Thalhammer, der wieder auf ein 3-1-4-2 vertraute, hatte gegen Belgien mehr Ballbesitz und fand durch Katharina Schiechtl auch die erste große Möglichkeit des Spiels vor. Nach einem schönen Solo brachte Schiechtl den Ball jedoch nicht mehr an der belgischen Torfrau vorbei (18.).

In einem über weite Strecken ereignislosen Spiel nutzten die "Roten Flammen" dann einen Fehler von Torfrau Manuela Zinsberger, die ohne Not und vor allem zu langsam aus ihrem Tor lief. Jana Coryn köpfelte den Ball nach exakt 35 Minuten ins verwaiste Tor.

Nach der Pause änderte sich am Spielverlauf wenig. Die Belgierinnen waren im Konter der Entscheidung sogar näher. Zinsberger hielt ihr Team mit einer Parade vorerst im Spiel (66.). In der 74. Minute hatte die ÖFB-Abwehr bei einem Freistoß dann jedoch erneut das Nachsehen. Jaques überhob mit ihrem Kopfball Zinsberger.

Der Teamchef zeigte sich nach dem Spiel im ORF-Interview enttäuscht. "Einige Situationen sind sehr unglücklich gelaufen. In der zweiten Halbzeit waren wir sehr ungeduldig. In den letzten, zehn, fünfzehn Minuten war es sehr zerfahren", sagte Thalhammer, dem auch spielerische Lösungen seines Teams gefehlt haben. "Wir haben viele Räume nicht erkannt. Belgien ist sehr hoch gestanden, das haben wir nicht gesehen und diese Räume nicht bespielt."