FK Austria Wien - Apollon Limassol: Europa League, Qualifikation heute live im Free-TV & Livestream

FK Austria Wien hat sich über die Liga ein Ticket für den Europacup gesichert. Am heutigen Donnerstag steigen die Veilchen in der dritten Qualifikations-Runde ein, Gegner ist Apollon Limassol aus Zypern (20.30 Uhr im LIVETICKER). SPOX erklärt, wo das Spiel im Livestream & Free-TV zu sehen ist.

Nachdem es in der Liga mit zwei Niederlagen und einem Torverhältnis von 1:6 einen saftigen Fehlstart für die Austria gab, liegen die Hoffnungen der Anhänger zunächst auf einen erfolgreichen Europacup-Auftritt. Sollte man die Hürde Limassol nehmen, würde im Playoff möglicherweise PSV Eindhoven warten.

Austria Wien - Apollon Limassol: Termine, Datum, Begegnungen

Die Austria hat im Hinspiel Heimrecht, ehe es in einer Woche auswärts nach Zypern geht.

Datum Heim Gast Uhrzeit Spielort 08.08.2019 FK Austria Wien Apollon Limassol 20.30 Uhr Generali Arena 15.08.2019 Apollon Limassol FK Austria Wien 19.00 Uhr GSP Stadium

Austria - Apollon: Europa League im Free-TV & Livestream

Der ORF hat sich die Rechte an den Spielen der Wiener Austria in der Europa-League-Qualifikation gesichert. Am Donnerstag beginnt die TV-Übertragung um 20.15 Uhr auf ORF eins aus dem Viola Park.

Über die TvThek bietet der Sender allen mobilen Usern die Gelegenheit, das Match im Livestream auf dem Tablet, Smartphone oder PC zu sehen.

LIVETICKER: FK Austria Wien - Apollon Limassol zum Mitlesen

SPOX begleitet die Partie im ausführlichen Liveticker. Hier entlang!

Europa League: Champions Path im Überblick

Zunächst wurde der Champions Path ausgelost. In diesem stehen acht Playoff-Begegnungen an.

Team 1 Team 2 Maccabi Tel Aviv/Suduva GNK Dinamo/Ferncvaros Budapest Crvena Zvezda/FC Kopenhagen FC Riga/HJK Helsinki CFR Cluj/Celtic FC Sheriff Tiraspol/AIK Solna Ararat-Armenia/Saburtalo Düdelingen/Kalju Ludogorets Rasgrad/ The New Saints Maribor/Rosenborg Trondheim Sutjeska/Linfield APOEL Nikosia/Qarabag Agdam Slovan Bratislava/Dundalk PAOK Saloniki/Ajax Amsterdam FC Astana/FC Valletta FK Sarajevo/Bate Borisov

Europa League: Der Main Path in der Übersicht

Im Main Path wurde der Eintracht Franfkurt dann Plovdiv oder Straßburg zugelost. Außerdem könnte es möglicherweise mit Sporting Braga gegen Spartak Moskau und Legia Warschau gegen die Rangers zu zwei Top-Duellen in den Playoffs kommen.