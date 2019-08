SK Sturm Graz vs. FK Haugesund: Europa League im Gratis-Livestream auf SPOX

Der SK Sturm Graz steht nach dem 0:2 im Hinspiel der 2. Runde der Europa-League-Qualifikation mit dem Rücken zur Wand. Mit SPOX Österreich und unserem Partner PULS4 kannst du den Kracher (ausschließlich in Österreich) hier im GRATIS-Livestream verfolgen. Sollte der Stream nicht funktionieren, versuche es bitte mit einem anderen Browser (am besten Firefox). Zudem muss der Ad-Blocker deaktiviert sein.

Die Ausgangslage? Die Grazer brauchen ein kleines Wunder, wenngleich der Liga-Auftakt gegen St. Pölten (3:0-Sieg) zuhause Selbstvertrauen brachte. Jakob Jantscher mit einem Doppelpack und Juan Dominguez erzielten gegen die Niederösterreicher die drei Treffer, dieses Ergebnis wäre wohl auch der Wunsch für die Grazer im Spiel gegen Haugesund. Gegen die Norweger wartet auf Sturm definitiv ein heißer Tanz. Sollte man diese Hürde dennoch überstehen, trifft man auf den Verlierer aus der Partie FC Basel gegen PSV Eindhoven (Hinspiel: 3:2 für Eindhoven).

SK Sturm Graz vs. FK Haugesund: Wo kann ich das Europa-League-Spiel im Livestream sehen?

Die Partie wird in Österreich live im TV auf PULS 4 übertragen, SPOX Österreich bietet das Duell zwischen Sturm und Haugesund, wie auch alle folgenden PULS 4-Livespiele, im kostenlosen Livestream an. Die Übertragung beginnt am Donnerstag, dem 01. August, um 20:15 Uhr.

Das ursprünglich als "Geisterspiel" titulierte Retourmatch von Sturm Graz in der 2. Runde der Fußball-Europa-League-Qualifikation am Donnerstag in der Merkur Arena gegen Haugesund steigt doch nicht vor gänzlich leeren Rängen.

Wie die Steirer am Montag mitteilten, werden rund 2.700 Kinder und Jugendliche unter 14 Jahren im Stadion Platz nehmen. Begleitpersonen sind in dieser Zahl miteingerechnet.

SK Sturm Graz vs. FK Haugesund heute im LIVE-Ticker

Außerdem habt ihr die Möglichkeit, den LIVETICKER von SPOX zu nutzen. Auch so bleibt ihr erstklassig informiert und seid selbst von unterwegs stets über jede entscheidende Aktion auf dem Laufenden.

SK Sturm Graz vs. FK Haugesund: Mögliche Aufstellungen

SK Sturm Graz: Siebenhandl - Schrammel, Spendlhofer, Avlonitis, Sakic - Jantscher, Dominguez, Ljubic, Kiteishvili, Koch - Röcher.

FK Haugesund: Sandvik - Pedersen, Bergqvist, Hansen, Desler - Krygard, Tonstad, Leite - Sandberg, Kone, Velde.