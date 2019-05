Europa League: FC Chelsea - Eintracht Frankfurt im kostenlosen Livestream

Nach dem 1:1 in Frankfurt im Europa-League-Halbfinal-Hinspiel ist der FC Chelsea gegen Eintracht im Rückspiel in der Favoritenrolle. Mit SPOX Österreich und unserem Partner PULS 4 kannst du den Kracher (ausschließlich in Österreich) hier im GRATIS-LIVESTREAM mitverfolgen. Sollte der Stream nicht funktionieren, versuche es bitte mit einem anderen Browser (am besten Firefox). Zudem muss der Ad-Blocker deaktiviert sein.

"Es war das intensivste Spiel, das wir bisher erlebt haben. Es war das höchste Niveau in der Europa League. Chelsea hat über 90 Minuten nicht einmal aufgehört, Fußball zu spielen. Sie haben uns plattgespielt. Über ihre Einzelspieler braucht man gar nicht sprechen. Alle Chancen sind in London offen", rekapitulierte ÖFB-Verteidiger Martin Hinteregger nach dem Spiel. Klar ist: Wenn die Eintracht mit einer ähnlichen Intensität in die Partie geht, erwartet den Premier-League-Giganten auch im Rückspiel ein heißer Tanz. © getty Eintracht Frankfurt

FC Chelsea - Eintracht Frankfurt: Wo kann ich das Europa-League-Spiel im Livestream sehen?

Die Partie wird in Österreich live im TV auf PULS 4 übertragen, SPOX Österreich bietet das Duell zwischen Eintracht und Chelsea, wie auch alle folgenden PULS 4-Livespiele, im kostenlosen Livestream an. Die Übertragung beginnt am Donnerstag um 20:15 Uhr.

Die Übertragung der heutigen Partie