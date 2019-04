Europa League: Eintracht Frankfurt gegen Benfica Lissabon im kostenlosen Livestream

Am Donnerstag um 21:00 Uhr empfängt Eintracht Frankfurt im Europa-League-Viertelfinale Benfica Lissabon. Mit SPOX Österreich und unserem Partner PULS 4 kannst du den Kracher hier im GRATIS-LIVESTREAM mitverfolgen. Sollte der Stream nicht funktionieren, versuche es bitte mit einem anderen Browser (am besten Firefox). Zudem muss der Ad-Blocker deaktiviert sein.

Die Ausgangslage könnte für Adi Hütters und Martin Hintereggers Elf kaum spannender sein: Das Hinspiel in Lissabon ging nach einer bitteren roten Karte für Abwehrspieler Evan N'Dicka mit 2:4 verloren - aber immerhin konnten die Frankfurter durch Treffer von Luka Jovic und Gonçalo Paciência zwei Auswärtstreffer erzielen.

Somit könnte etwa ein 2:0 oder 3:1 für den Aufstieg reichen. Dafür müsste Eintracht Frankfurt aber Benficas Jahrhunderttalent Joao Felix in den Griff bekommen. Der 19-Jährige traf im Hinspiel gleich dreimal.

Eintracht Frankfurt vs. Benfica: Wo kann ich das Europa-League-Spiel im Livestream sehen?

Die Partie wird in Österreich live im TV auf PULS 4 übertragen, SPOX Österreich bietet das Duell zwischen Eintracht und Benfica, wie auch alle folgenden PULS 4-Livespiele, im kostenlosen Livestream an. Die Übertragung beginnt am Donnerstag um 20:15 Uhr.

