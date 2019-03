Red Bull Salzburg - SSC Napoli: Livestream und TV-Übertragung zur Europa League

Der FC Red Bull Salzburg trifft am Donnerstag im Rückspiel des Europa-League-Achtelfinals auf den SSC Neapel. Ab 18:55 Uhr (SPOX Österreich überträgt im kostenlosen Livestream ab 18:15 Uhr) wollen die Salzburger einen 0:3-Rückstand wettmachen und das Wunder vollbringen. SPOX liefert alle wichtigen Infos zur Partie und erklärt, wo das Spiel im TV, Livestream und Liveticker gezeigt wird.

Das Europa-League-Hinspiel gegen den SSC Napoli am vergangenen Donnerstag wurde für Red Bull Salzburg zum mittelschweren Albtraum. Die Salzburger gingen in Neapel mit 0:3 unter, alle Hoffnungen auf einen etwaigen Aufstieg ins Viertelfinale erlitten einen herben Dämpfer. Dennoch will die Elf von Marco Rose am Donnerstagabend den Rückstand drehen - und sich unsterblich machen.

Red Bull Salzburg vs. Napoli: TV-Übertragung und Livestream

Das Europa-League-Duell zwischen RB Salzburg und Napoli wird in Österreich live auf PULS 4 übertragen. SPOX bietet zudem für alle User aus Österreich gratis einen Livestream zur Partie an. Zum Stream gelangt ihr HIER.

Zudem liegen sämtliche Übertragungsrechte der gesamten Europa-League-Saison beim Streaming-Anbieter DAZN, der die Partie Salzburg vs. Napoli ebenfalls live zeigt.

Darüber hinaus stellt DAZN 40 Minuten nach Abpfiff alle Highlights zu Verfügung. DAZN bietet außerdem Analysen, Hintergründe und Interviews rund um die aktuelle Europa-League-Saison. Im kostenfreien Testmonat bekommt ihr neben den Live-Spielen der Europa League, auch ausgewählte Spiele der UEFA Champions League zu sehen. Nach der Testphase ist das volle Angebot inklusive Premier League, Serie A und Co. für 9,99 Euro/Monat verfügbar.

FC Salzburg - SSC Neapel: Der 5-Spiele-Trend

Datum Gegner Ergebnis 10.03.19 SK Sturm Graz 0:0 17.02.19 SSC Napoli 0:3 (Niederlage) 02.03.19 WAC 3:0 (Sieg) 24.02.19 SK Rapid 0:2 (Niederlage) 21.02.19 FC Brügge 4:0 (Sieg)

Hier ist die Bilanz des SSC Neapel der letzten fünf Spiele:

Datum Gegner Ergebnis 10.03.19 US Sassuolo 1:1 07.03.19 RB Salzburg 3:0 (Sieg) 03.03.19 Juventus Turin 1:2 (Niederlage) 24.02.19 Parma 4:0 (Sieg) 21.02.19 FC Zürich 2:0 (Sieg)

Red Bull Salzburg vs. SSC Neapel: Der Liveticker

SPOX bietet euch für den Europa-League-Schlager am Donnerstag freilich auch einen ausführlichen Liveticker an. Solltet ihr keine Möglichkeit haben, das Spiel in Bewegtbild zu verfolgen, seid ihr hier gut aufgehoben.