HIGHLIGHTS: SK Rapid Wien - Glasgow Rangers - Ljubicic-Tor im Video

Der SK Rapid Wien hat am Donnerstagabend im heimischen Allianz Stadion gegen die Glasgow Rangers den Aufstieg in die K.o.-Phase der UEFA Europa League fixiert. Dejan Ljubicic sorgte mit einem späten Tor für den umjubelten 1:0-Heimsieg der Gastgeber. Hier könnt ihr die Highlights der Partie in der Video-Zusammenfassung sehen.

Rapid in Europa League weiter: Endstand der Tabelle in Gruppe G

Platz Team Spiele Tore Punkte 1 Villarreal CF 6 12:5 10 2 SK Rapid Wien 6 6:9 10 3 Glasgow Rangers 6 8:8 6 4 FC Spartak Moskau 6 8:12 5

Rapid steigt auf: Die Noten für die Rapidler Europa-Helden © GEPA 1/15 Der SK Rapid Wien beschenkt sich nach einer kämpferischen Schlacht mit einem 1:0-Sieg gegen die Glasgow Rangers selbst. Damit stehen die Hütteldorfer im Sechzehntelfinale der Europa League. SPOX benotet die Leistungen der Europacup-Helden. © GEPA 2/15 Richard Strebinger (Note= 2): : erlebte zu Anfangs einen geruhsamen Abend im Allianz Stadion. Stellte in zwei Situationen, die ihm wohl nur einen müden Lächler kosteten, seine bärenstarke Form zur Schau. © GEPA 3/15 Mert Müldür (Note= 2): sehr beharrlich und leidenschaftlich, wirkte aber in manchen Momenten noch etwas nervös. Eine Quote von 53% angekommenen Pässen ist aber definitiv noch ausbaufähig. © GEPA 4/15 Maximilian Hofmann (Note= 3): ließ sich beim Rangers-Lattentreffer in Hälfte Eins von Goldson arg überrumpeln, auch sonst nicht immer absolut sattelfest. Dennoch: ein clean sheet ist äußerst wichtig fürs Selbstvertrauen. © GEPA 5/15 Matteo Barac (Note= 1): von den Rapid-Fans häufig mit Schmähungen bedacht, heute aber mit einer durchaus sicheren Leistung. Sicherer als Kollege Hofmann, Rangers-Stürmer Morelos tat sich schwer. © GEPA 6/15 Stephan Auer (Note= 2): recht aktiv, scheute keinen Zweikampf und versuchte im Verbund mit Vordermann Bolingoli James Tavernier die Schneid abzukaufen. Solide! © GEPA 7/15 Manuel Martic (Note= 2): machte mit Kapitän Schwab die Zentrale dicht, in der Offensive ging aber vor allem in der ersten Halbzeit so gut wie nichts. Trotzdem: stark! © GEPA 8/15 Stefan Schwab (Note= 3): stand realtaktisch vom Gefühl her etwas höher als Kollege Martic, stabilisierte sich zudem in Hälfte Zwei, wenngleich seine Statistiken deutlich schwächer sind als die des Nebenmannes. Gewann nur 22% seiner Zweikämpfe. © GEPA 9/15 Andrei Ivan (Note= 2-): bemüht, aber glücklos. Konnte in Halbzeit Zwei des Öfteren seine technischen Stärken ausspielen. Wurde aber nach 60 Minuten für Philipp Schobesberger vom Feld genommen. © GEPA 10/15 Thomas Murg (Note= 4): hatte als „Zehner“ absolut keine Bindung zu seinen zentralen Hinterleuten. 10 (!) Pässe sind Negativstatistik, blieb nach 45 Minuten in der Spielerkabine. © GEPA 11/15 Boli Bolingoli (Note= 3): Dem Offensivdrang des ursprünglichen Linksverteidigers wurde heute Tribut gezollt, Bolingoli wurde als Winger positioniert. Machte seine Sache halbwegs okay, verlor aber viele Bälle. © GEPA 12/15 Veton Berisha (Note= 3-): musste aufgrund seiner körperlichen Vorzüge gegen die Glasgower Schränke als Mittelstürmer aufgeigen, wich aber ohnedies immer auf die Flügel aus. Viel gelang ihm nicht. © GEPA 13/15 Christoph Knasmüllner (Note= 1): sorgte umgehend für offensiven Betrieb in der Hütteldorfer Angriffsreihe und wurde mit mehreren Torschüssen bei McGregor vorstellig. Traumhafter Assist für Torschützen Ljubicic. © GEPA 14/15 Philipp Schobesberger (Note= 3): 13 Ballkontakte, 8 Pässe – mimte nach seiner Hereinnahme nicht unbedingt den Wirbelwind. © GEPA 15/15 Dejan Ljubicic (Note= 1): stand zwar nur 12 Minuten auf dem Feld, traf allerdings in der Manier eines Top-Goalgetters zum 1:0-Siegtreffer.

SK Rapid Wien - Glasgow Rangers: Highlights im Video

SPOX zeigt die Highlights der UEFA Europa League immer ab Mitternacht. Alle Spiele sind zudem in Österreich auf DAZN zu sehen PULS 4 überträgt zusammen mit SPOX Österreich ausgewählte Highlight-Spiele.SK Rapid - Glasgow Rangers: Highlights und Tore im Video

Sowohl in Deutschland als auch in Österreich hat DAZN zu allen Spielen Highlights im Programm. DAZN, das neben der Europa League auch Spiele der Champions League live zeigt, kostet monatlich nur 9,99 Euro und ist jederzeit monatlich kündbar. Hier kannst du dich 30 Tage lang vom DAZN-Angebot kostenlos überzeugen.