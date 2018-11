SK Rapid Wien gegen Villarreal: Highlights und Tore im Video

Rapid hat sich zwei Wochen nach dem 0:5-Debakel in Villarreal deutlich verbessert in der UEFA Europa Leaguepräsentiert. Die Hütteldorfer erreichten am Mittwochabend vor 22.100 Zuschauern gegen den ungeschlagenen Gruppe-G-Tabellenführer aus Spanien ein torloses Remis. Aufgrund einer klaren Steigerung nach der Pause wäre aber sogar ein Heimsieg möglich gewesen. In diesem Artikel könnt ihr alle Tore und Highlights des Spiels in der Video-Zusammenfassung anschauen.

SK Rapid in der Europa League: Die Tabelle der Gruppe G

Team Spiele Siege Unentschieden Niederlagen Tordifferenz Punkte Villarreal 4 1 3 0 5 6 Spartak Moskau 4 1 2 1 -1 5 Glasgow Rangers 4 1 2 1 1 5 SK Rapid 4 1 1 2 -5 4

Rapid Wien gegen Villarreal: Highlights und Tore im Video

