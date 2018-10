"Wieder macht euch Sturm Probleme": Rapid und Sturm witzeln auf Twitter

Wegen anhaltender Sturmböen verzögerte sich am Mittwochvormittag der Abflug des SK Rapid nach Villarreal. Am Donnerstag treffen die Hütteldorfer bekanntlich auswärts in der Europa League auf das Gelbe U-Boot (ab 20:15 im kostenlosen Livestream auf SPOX Österreich und im TV auf PULS 4).

"Der starke Wind verzögert unsere Abreise nach Spanien, wir machen es uns derweil am Flughafen ‚gemütlich'", ließ Rapid auf Twitter seine Follower wissen. Eine Steilvorlage, die der SK Sturm augenzwinkert annahm: "Und schon wieder macht euch Sturm Probleme."

Der Konter der Hütteldorfer kann sich aber auch sehen lassen: "Immer dasselbe! Hoffen Ihr habt heute auch einen guten Flug, äh..." Die Grazer müssen die Europa League wohl vor dem Fernseher verfolgen. Sturms Antwort? "Nein, wir konzentrieren uns lieber auf den TSV Hartberg. You remember?"