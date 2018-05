Red Bull Salzburg gegen Olympique Marseille: Die Aufstellungen

Matchroom Boxing Sa 05.05. Haye vs. Bellew: Die Revanche im Hass-Duell Cup Live Fenerbahce -

Red Bull Salzburg möchte heute im Halbfinal-Rückspiel der Europa League gegen Olympique Marseille wie schon gegen Lazio Rom ein Comeback schaffen.

Einen kostenlosen Livestream des Spiels gibt es für User aus Österreich auch bei uns auf SPOX. Die Übertragung beginnt bereits um 19:00 Uhr, Anpfiff ist um 21:05 Uhr. Wer das Spiel nicht sehen kann, hat bei SPOX die Möglichkeit, im LIVETICKER auf dem Laufenden zu bleiben.

Das Hinspiel in Frankreich haben die Bullen mit 0:2 verloren, es gilt also einen Rückstand aufzuholen. Die Trainer Marco Rose bzw. Rudi Garcia haben sich für die folgende Startaufstellungen entschieden.

Salzburg gegen Marseille: Die Aufstellungen

Salzburg: Walke - Lainer, Ramalho, Caleta-Car, Ulmer - Haidara, Samassekou, Schlager, Berisha - Gulbrandsen, Dabbur

Walke - Lainer, Ramalho, Caleta-Car, Ulmer - Haidara, Samassekou, Schlager, Berisha - Gulbrandsen, Dabbur Ersatz: Stankovic - Pongracic, Yabo, Minamino, Stankovic, Hwang

Marseille: Pele - Sarr, Rami, Luiz Gustavo, Amavi - Lopez, Sanson - Thauvin, Payet, Ocampos - Germain

Pele - Sarr, Rami, Luiz Gustavo, Amavi - Lopez, Sanson - Thauvin, Payet, Ocampos - Germain Ersatz: Escales - Kamara, Sertic, Sari, Zambo Anguissa, Mua Njie

FC Salzburg: Das war der Weg ins Halbfinale

In der Gruppe I wurde Salzburg souverän Erster und in den K.o.-Runden schaltete das Team von Trainer Marco Rose einige Hochkaräter aus. Real Sociedad, Borussia Dortmund und Lazio Rom scheiterten allesamt am österreichischen Meister.

Runde Gegner Ergebnis Gruppenphase Guimaraes 1:1 Gruppenphase Marseille 1:0 Gruppenphase Konyaspor 2:0 Gruppenphase Konyaspor 0:0 Gruppenphase Guimaraes 3:0 Gruppenphase Marseille 0:0 Zwischenrunde Real Sociedad 2:2 Zwischenrunde Real Sociedad 2:1 Achtelfinale Dortmund 2:1 Achtelfinale Dortmund 0:0 Viertelfinale Lazio 2:4 Viertelfinale Lazio 4:1

Olympique Marseille: Das war der Weg ins Halbfinale

Hinter dem Halbfinalgegner Salzburg wurde Olympique nur Gruppenzweiter. In den ersten beiden K.o.-Runden siegte Marseille wieder souverän und entwickelte sich im Laufe des Turniers zu einem Kandidaten auf den Titel. Im Viertelfinale setzte sich Olympique gegen Leipizig durch. Ein 5:2-Sieg im Rückspiel machte die 0:1-Niederlage bei RB wieder wett.