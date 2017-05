Manchester United gewinnt die Europa League

Mittwoch, 24.05.2017

Transfer-Weltrekordler Paul Pogba brachte Manchester in der 18. Minute mit einem abgefälschten Schuss in Führung, nach Wiederbeginn stellte Henrikh Mkhitaryan akrobatisch mit dem Rücken zum Tor auf 2:0. Der Ex-Dortmunder ist der erste Armenier, der in einem Finale der Europa League bzw. des Vorgängerbewerbs UEFA-Cup getroffen hat.

Damit machte Manchester den Europacup-Hattrick perfekt. Die Red Devils haben nun jeweils Champions League, Cup der Cupsieger und UEFA-Cup/Europa League zumindest einmal gewonnen. Der fünfte Triumph in einem der großen Wettbewerbe sicherte dem Klub auch die Teilnahme an der Champions-League-Saison 2017/18. In der englischen Premier League hatte United die Qualifikation als Sechster der abgelaufenen Meisterschaft klar verpasst.

Trainer-Star Jose Mourinho behielt gleichzeitig seine reine Weste in europäischen Finalspielen. Der Portugiese war in vier Europacup-Endspielen, in die er ein Team geführt hat, immer siegreich. Den UEFA-Cup hatte Mourinho bereits 2002/03 gewonnen. Damals war er 30 Jahre jung und betreute den portugiesischen Spitzenclub FC Porto, mit dem er ein Jahr später auch die Champions League holte.

Die Highlights

18., 0:1, Pogba: Die Führung für United! Fellaini spielt die Kugel rechts am Strafraum quer zu Pogba, der aus 18 Metern aus zentraler Position mit links abzieht. Onana ist auf dem Weg in die rechte Ecke, doch Sanchez fälscht das Leder unhaltbar ab.

48., 0:2, Mkhitaryan: Smalling kommt nach einer Ecke zum Kopfball und bringt das Leder per Aufsetzer in den Fünfer. Dort steht Mkhitaryan mit dem Rücken zum Tor und versenkt die Kugel im Fallen im Tor. Ein halber Fallrückzieher!

77., Gelbe Karte, Mata: Jetzt wird es hitzig: Mata mit einem üblen Foul an de Ligt an der Seitenlinie. Es kommt zur Rudelbildung, wo plötzlich Herrera wie vom Blitz getroffen zu Boden geht. Schiedsrichter Skomina bleibt aber ruhig und zeigt letztlich nur Mata Gelb - verdient.

87.: Lingard läuft von der Mittellinie alleine auf das Tor zu. Doch Sanchez setzt zum Mega-Sprint an und läuft den Angreifer am Strafraum ab - obwohl er zuvor fünf Meter Rückstand hatte!

Alle Infos zum Finale Ajax Amsterdam - Manchester United