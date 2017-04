Schalke hofft gegen Ajax auf Burgstaller

Mittwoch, 12.04.2017

"Das Wichtigste ist, dass wir als Mannschaft gewinnen und unsere Ziele erreichen. Ob ich dann treffe, ist letztendlich egal", sagte Burgstaller. In der Europa League trug er sich in der K.o-Phase sowohl im Duell mit PAOK Saloniki als auch im Achtelfinale gegen Borussia Mönchengladbach einmal in die Schützenliste ein. "Wir stehen vor einer wichtigen Partie, in Amsterdam wollen wir uns eine gute Ausgangsposition für das Rückspiel erarbeiten", gab der Kärntner vor Schalkes erstem Europacupspiel gegen Ajax die Marschroute vor.

Schalke ist gewarnt. Rekordmeister Ajax hat die jüngsten fünf Europa-League-Heimspiele allesamt gewonnen und ist in der niederländischen Liga seit 13 Partien unbesiegt. "Ich erwarte eine sehr, sehr schwere Aufgabe", sagte Trainer Markus Weinzierl, der mit Alessandro Schöpf einen zweiten ÖFB-Teamspieler einsetzen könnte. Im Kader steht auch Klaas-Jan Huntelaar.

Huntelaar kommt nicht an Burgstaller vorbei

Für den Niederländer ist es eine besondere Partie, spielte er doch von 2006 bis 2009 für Ajax und soll Gerüchten zufolge im Sommer auch dorthin zurückkehren. Für den 33-Jährigen gibt es an Burgstaller kein Vorbeikommen, er sucht daher im Sommer eine neue Herausforderung.

Die Gelsenkirchner, die vor 20 Jahren den Europa-League-Vorgängerbewerb UEFA-Cup gewannen, wollen über den Europacup eine völlig verkorkste Saison retten. Nach 28 Runden liegt der Klub in der Bundesliga nur auf Rang zehn und damit außerhalb der Europacup-Ränge. Der Titelgewinn in der Europa League könnte daher auch als Rettungsanker im Kampf um einen internationalen Startplatz dienen. Der Sieger ist ja bekanntlich fix für die Champions League qualifiziert.

Das Viertelfinale der Europa League