Remis vs Gladbach: Burgstaller trifft für Schalke

Donnerstag, 09.03.2017

Vor 52.412 Zuschauern in der Veltins-Arena ging die Borussia nach einer Viertelstunde durch Jonas Hofmann in Führung. Für den Ex-Dortmunder war es das erste Pflichtspieltor für Gladbach im 24. Spiel.

Zehn Minuten später erzielte Guido Burgstaller den Ausgleich für S04. Für den Österreicher war es im elften Pflichtspiel bereits das vierte Tor für Schalke.

Ein weiterer Treffer wollte beiden Teams allerdings nicht mehr gelingen. Damit bleibt es bei Dieter Heckings "Schalke-Fluch". Gladbachs Trainer hat mit Hannover, Nürnberg und Wolfsburg kein einziges Pflichtspiel auf Schalke gewonnen (zwei Remis, elf Niederlagen).

Die Highlights des Spiels im Video

15. Minute, 0:1, Hofmann: Gladbach hat sein Auswärtstor! Stindl schickt Hofmann mit einem Traumpass auf die Reise, der startet durch, läuft Nastasic und Kehrer davon und schiebt Fährmann die Kugel auch noch durch die Beine.

25. Minute, 1:1, Burgstaller: Die Knappen schlagen zurück! Goretzka schnappt sich im Mittelfeld den Ball, spurtet Richtung Tor und sieht den Österreicher. Der Stürmer zeigt überhaupt keine Nerven, zieht von der Strafraumgrenze aus rechter Postition ab und trifft platziert ins lange Eck!

74. Minute: Choupo-Moting, der kurz zuvor für Schöpf eingewechselt wurde, geht über links in den Strafraum und zieht aus spitzem Winkel ab, Sommer wehrt die Kugel im kurzen Eck ab. Nach dem fälligen Eckball ist es wieder Choupo-Moting, der zum Kopfball kommt, die Kugel aber gut einen Meter am langen Pfosten vorbei setzt.

76. Minute: Die Riesenchance für Schalke! Burgstaller zieht aus etwa 17 Metern ab, Vestergaard fälscht die Kugel unglücklich ab, sodass sie im hohen Bogen an die Latte segelt. Caligiuri reagiert daraufhin am schnellsten und kommt zum Nachschuss, den Sommer aber per Fußabwehr entschärfen kann. Die Führung für Königsblau wäre mittlerweile verdient.

