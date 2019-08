Red Bull Salzburg: Der Spielplan für die Champions-League-Saison 2019/2020

Red Bull Salzburg startet am 17. September mit einem Heimspiel gegen Genk in die Gruppenphase der Fußball-Champions-League.

Danach geht es am 2. Oktober an die Anfield Road zum Titelverteidiger Liverpool, ehe am 23. Oktober daheim und am 5. November auswärts die Duelle mit Napoli anstehen.

Abgeschlossen wird die Gruppe E aus Salzburger Sicht am 27. November auswärts gegen Genk und am 13. Dezember daheim gegen Liverpool.

Salzburgs Spielplan in der Champions-League-Gruppe E

1. Runde am 17. September, 21:00 Uhr: Salzburg - Genk

2. Runde am 2. Oktober, 21:00 Uhr: Liverpool - Salzburg

3. Runde am 23. Oktober, 21.00 Uhr: Salzburg - Napoli

4. Runde am 5. November, 21:00 Uhr: Napoli - Salzburg

5. Runde am 27. November, 21:00 Uhr: Genk - Salzburg

6. Runde am 13. Dezember, 18:55 Uhr: Salzburg - Liverpool

Mit RB Salzburg: Die Champions-League-Gruppe E