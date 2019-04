Manchester United - FC Barcelona: Champions League, Viertelfinale im Livestream und TV sehen

Manchester United trifft im Viertelfinale der UEFA Champions League auf den FC Barcelona. Am heutigen Mittwoch steigt das Hinspiel im Old Trafford (ab 21 Uhr im LIVETICKER). SPOX erklärt, wo die Partie in Österreich im TV und Livestream gezeigt wird.

Bereits fünf Jahre ist es her, dass Manchester United zuletzt im Viertelfinale der Champions League steht. Sowohl die Gastgeber (PSG) als auch Barcelona (Olympique Lyon) haben in der ersten K.o.-Runde eine Mannschaft aus Frankreich aus dem Weg geräumt.

Manchester United vs. FC Barcelona: Livestream, TV-Übertragung & Liveticker

In dieser Saison wurden die Rechte an der Champions League zwischen Sky und DAZN aufgeteilt. Sky hat sich für die Partie Manchester United gegen den FC Barcelona entschieden und überträgt das Match heute live und in voller Länge. DAZN-Abonnenten sehen eine Zusammenfassung des Spiels kurz nach Abpfiff, ab Mitternacht gibt es die gesamte Partie im Re-Live. Darüber hinaus bietet SPOX ab 21 Uhr einen LIVETICKER an.

Sichere dir jetzt deinen kostenlosen Probemonat, um alle Highlights der Champions-League-Partien auf DAZN zu sehen!

ManUnited gegen Barca: Mögliche Aufstellungen im CL-Viertelfinale

Ousmane Dembele reiste zwar nach Manchester, sein Einsatz scheint aber aufgrund von Oberschenkelproblemen mehr als fraglich. Bei Manchester United sind alle Top-Spieler einsatzbereit.

Manchester United : de Gea - A. Young, Smalling, Lindelöf, Shaw - Ander Herrera, Fred, Pogba - Lingard, Rashford, Martial

: de Gea - A. Young, Smalling, Lindelöf, Shaw - Ander Herrera, Fred, Pogba - Lingard, Rashford, Martial FC Barcelona: ter Stegen - Sergi Roberto, Piqué, Lenglet, Jordi Alba - S. Busquets - Rakitic, Arthur - Messi, Coutinho - Suarez

© getty

Champions League, United - Barcelona: Die letzten Duelle im Überblick

Manchester United und der FC Barcelona haben sich in den letzten zwei Jahrzehnten des Öfteren heiße Duelle geliefert. Im Großteil der Fälle gingen die Spanier als Sieger hervor.