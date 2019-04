FC Porto vs. FC Liverpool: Wo kann ich das Champions-League-Rückspiel in Österreich im TV und Livestream verfolgen?

Der FC Liverpool muss im Rückspiel des Champions-League-Viertelfinals beim FC Porto antreten (ab 21 Uhr im LIVETICKER). Wo ihr die Partie in Österreich live verfolgen könnt, erfahrt ihr hier.

FC Porto vs. FC Liverpool: Alle Daten auf einen Blick

Datum: Mittwoch, 17.04.19

Uhrzeit: 21 Uhr

Spielort: Estadio do Dragao

Schiedsrichter: Danny Makkelie (Niederlande)

FC Porto vs. FC Liverpool: Das Hinspiel

Ein 2:0-Heimerfolg an der Anfield Road bescherte dem FC Liverpool eine vielversprechende Ausgangssituation für das Rückspiel gegen den FC Porto. Bereits nach fünf Minuten brachte Naby Keita seine "Reds" in Führung. Auch anschließend blieb Liverpool die tonangebende Mannschaft mit deutlich mehr Spielanteilen. in der 25. Minute erhöhte Roberto Firminho zum 2:0-Endstand.

Jürgen Klopp wird heute Abend zusätzlich wieder auf seinen Linksverteidiger Andy Robertson zurückgreifen können. Er hatte im Hinspiel aufgrund einer Gelbsperre noch gefehlt.

FC Porto vs. FC Liverpool heute live im TV und Livestream

DAZN zeigt das heutige CL-Spiel in voller Länge, die Übertragung beginnt um 20.45 Uhr. Der Streamingdienst teilt sich mit dem Pay-TV-Sender Sky für die aktuelle Saison die Übertragungsrechte der Champions League in Deutschland und Österreich. Während DAZN die ganze Partie zeigt, gibt es auf Sky Ausschnitte in der Konferenz zu sehen.

Datum Heim Auswärts Live-Übertragung Di., 16.04. Juventus Turin Ajax Amsterdam DAZN, DAZN Austria Di., 16.04. FC Barcelona Manchester United Sky Sport 2, Sky Sport Austria, Sky Go Mi., 17.04. FC Porto FC Liverpool DAZN, DAZN Austria Mi., 17.04. Manchester City Tottenham Hotspur Sky Sport 2, Sky Sport Austria, Sky Go

FC Porto vs. FC Liverpool im Liveticker

Neben der Live-Übertragung gibt es hier auf SPOX die Möglichkeit, die Partie im Liveticker mitzulesen. Hier geht es zum Spox-Liveticker

