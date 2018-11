Liverpool blamiert sich bei Red-Bull-Salzburg-Schreck Roter Stern Belgrad

Gruppe-C-Tabellenführer Liverpool hat am Dienstagabend in der Fußball-Champions-League eine blamable 0:2-(0:2)-Niederlage bei Serbiens Meister Roter Stern Belgrad erlitten (live auf DAZN). Milan Pavkov war mit seinem Doppelpack (22./per Kopf nach Eckball, 29./Weitschuss) vor 55.000 Zuschauern der Matchwinner für den Play-off-Bezwinger von Red Bull Salzburg. Es war der erste Champions-League-Sieg für Roter Stern.



Das Heimspiel hatte Liverpool vor knapp zwei Wochen noch klar mit 4:0 gewonnen. Die in der anderen Gruppe-C-Partie aufeinandertreffenden Clubs SSC Napoli und Paris Saint-Germain hatten damit am späteren Abend die Chance, mit einem Sieg an den "Reds" vorbeizuziehen.

Champions League: Gruppe C

SSC Neapel - Paris Saint-Germain