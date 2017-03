Prohaska und Co. werden international gefeiert

Donnerstag, 09.03.2017

Mit diesem Fußballwunder rechnete fast niemand! Der FC Barcelona kickte Paris St. Germain trotz einer 0:4-Niederlage im Hinspiel mit einem 6:1 im Camp Nou noch aus der Champions League. Auch Herbert Prohaska glaubte vor der Partie nicht an das Comeback.

Im ORF-Studio wettete der TV-Experte, dass er und seine Kollegen bei einem Weiterkommen die Hosen runterlassen würden. So kam es freilich, vor dem Ende der Sendung präsentierten sich die Austria-Legende, Moderator Bernhard Stöhr und Experten-Kollege Roman Mählich in Unterhosen.

Lineker reagiert

Das sorgte in den sozialen Medien auch international für Aufmerksamkeit. Tausende User teilten die Aktion auf Twitter. Sogar die englische Fußball-Legende Gary Lineker reagierte. "It's catching on (Es setzt sich durch)", twitterte der für die BBC tätige Ex-Nationalspieler.

Damit spielte er auf seine eigene Aktion nach dem Meistertitel seines Heimatvereins Leicester City an. Lineker musste in Unterhosen moderieren, da er gewettet hatte, das Leicester nicht die Premier League gewinnen werden würde.

