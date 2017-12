Toni Polster würde Köln sofort übernehmen

Premier League So 10.12. Das Manchester Derby: United-City nur auf DAZN! NFL So 10.12. RedZone: Alle NFL-Spiele in der Konferenz FIFA Club World Cup Al Jazira -

Auckland Copa Sudamericana Independiente -

Flamengo Indian Super League Chennai -

Kalkutta Indian Super League NorthEast Utd -

Bengaluru Ligue 1 Bordeaux -

Straßburg Championship Sheffield Utd -

Bristol City Primera División Alaves -

Las Palmas A-League Sydney Wanderers -

FC Sydney Primera División Getafe -

Eibar Premier League West Ham -

Chelsea FIFA Club World Cup Pachuca -

Casablanca Championship QPR -

Leeds Primera División Real Madrid -

Sevilla Ligue 1 PSG -

Lille Serie A Cagliari -

Sampdoria Premier League Newcastle -

Leicester Primera División La Coruna -

Leganes Championship Norwich -

Sheffield Wed Ligue 1 Angers -

Montpellier Ligue 1 Guingamp -

Dijon Ligue 1 Metz -

Rennes Ligue 1 Monaco -

Troyes Ligue 1 Toulouse -

Caen Premier League Huddersfield -

Brighton (DELAYED) Primera División Valencia -

Celta Vigo Serie A Juventus -

Inter Primeira Liga Boavista -

Sporting Premier League Crystal Palace -

Bournemouth (DELAYED) Premier League Swansea -

West Bromwich (DELAYED) Premier League Tottenham -

Stoke (DELAYED) Premier League Burnley -

Watford (DELAYED) Primera División Real Sociedad -

Malaga Serie A Chievo Verona -

AS Rom Premier League Southampton -

Arsenal Premier League Spartak Moskau -

ZSKA Moskau Ligue 1 Amiens -

Lyon Serie A Neapel -

Florenz Serie A SPAL -

Hellas Verona Serie A Udinese -

Benevento Premier League Liverpool -

Everton Primera División Real Betis -

Atletico Madrid Super Liga Roter Stern -

Borac Eredivisie Ajax -

PSV Ligue 1 Nantes -

Nizza Premier League Man United -

Man City First Division A Anderlecht -

Charleroi Serie A Sassuolo -

Crotone Primera División Levante -

Bilbao Primera División Villarreal -

Barcelona Serie A AC Mailand -

Bologna Ligue 1 Marseille -

St. Etienne Primeira Liga Setubal -

Porto Superliga Estudiantes -

Boca Juniors Serie A Genua -

Atalanta Primera División Espanyol -

Girona Serie A Lazio -

FC Turin Championship Reading -

Cardiff Coupe de la Ligue Toulouse -

Bordeaux Coppa Italia Inter Mailand -

Pordenone Premier League Huddersfield -

Chelsea Coupe de la Ligue Monaco -

Caen Premier League Crystal Palace -

Watford (DELAYED) Premier League Burnley -

Stoke (DELAYED) Super Liga Partizan -

Roter Stern Eredivisie Groningen -

PSV Eindhoven Coupe de la Ligue Rennes -

Marseille Eredivisie Feyenoord -

Heerenveen Premiership Hibernian – Glasgow Rangers Coppa Italia AC Mailand -

Hellas Verona Premier League West Ham -

Arsenal Coupe de la Ligue Straßburg -

PSG Premier League Liverpool -

West Bromwich (DELAYED) Premier League Newcastle -

Everton (DELAYED) Premier League Southampton -

Leicester (DELAYED) Premier League Man United -

Bournemouth (DELAYED) Premier League Swansea -

Man City (DELAYED) Premier League Tottenham -

Brighton (DELAYED) Copa Sudamericana Flamengo -

Independiente Indian Super League Pune -

Bengaluru Coppa Italia Lazio -

Cittadella A-League FC Sydney -

Melbourne City Indian Super League Kerala -

NorthEast Utd Ligue 1 St. Etienne -

Monaco Championship Sheffield Wed -

Wolverhampton Primera División Sevilla -

Levante Premier League Leicester -

Crystal Palace Premiership Aberdeen -

Hibernian Serie A Inter Mailand -

Udinese Premier League Arsenal -

Newcastle Championship Sunderland -

Fulham Primera División Bilbao -

Real Sociedad Ligue 1 Rennes -

PSG Serie A FC Turin -

Neapel Premier League Man City -

Tottenham Primera División Eibar -

Valencia Championship Cardiff -

Hull Ligue 1 Caen -

Guingamp Ligue 1 Dijon -

Lille Ligue 1 Montpellier -

Metz Ligue 1 Straßburg -

Toulouse Ligue 1 Troyes -

Amiens Premier League Chelsea -

Southampton (Delayed) Primera División Atletico Madrid -

Alaves Serie A AS Rom -

Cagliari Premier League Stoke -

West Ham (Delayed) Premier League Brighton -

Burnley (DELAYED) Premier League Watford -

Huddersfield (DELAYED) Primera División Girona -

Getafe Eredivisie Sparta -

Feyenoord Serie A Hellas Verona -

AC Mailand Eredivisie Alkmaar -

Ajax First Division A Brügge -

Anderlecht Ligue 1 Nantes -

Angers Serie A Bologna -

Juventus Serie A Crotone -

Chievo Verona Serie A Florenz -

Genua Serie A Sampdoria -

Sassuolo Premier League West Bromwich -

Man United Primera División Celta Vigo -

Villarreal Ligue 1 Nizza -

Bordeaux Premier League Bournemouth -

Liverpool Serie A Benevento -

SPAL Primera División Las Palmas -

Espanyol Primeira Liga Sporting -

Portimonense Primera División Barcelona -

La Coruna Serie A Atalanta -

Lazio Ligue 1 Lyon -

Marseille Premier League Everton -

Swansea Primera División Malaga -

Real Betis League Cup Arsenal -

West Ham League Cup Leicester -

Man City Coppa Italia Napoli -

Udinese Primera División Levante -

Leganes

Wird nach Peter Stögers Entlassung der nächste Österreicher Trainer beim FC Köln? Wenn es nach Toni Polster geht, dann ja. In einem Interview mit der Welt, signalisiert der 53-Jährige grundsätzlich Bereitschaft. "Natürlich stehe ich zur Verfügung. Aber das steht nicht zur Debatte, weil mich niemand gefragt hat. Aber wenn der FC ruft, dann würde ich diesem Ruf natürlich folgen."

Polster erzielte in seiner aktiven Zeit für die Geißböcke 79 Tore in 150 Spielen und hat nach wie vor eine "emotionale Bindung" zum deutschen Bundesligisten, der derzeit sowohl einen Trainer als auch einen Sportdirektor sucht.

Für die Entlassung Stögers, mit dem Polster über 40 Länderspiele bestritten hat, zeigt der ehemalige Top-Stürmer Verständnis, da man als Verein in dieser Situation nicht viele Möglichkeiten habe. Man könne versuchen, mit einem neuen Coach das Ruder noch einmal herumzureißen oder das "Modell Freiburg" anwenden.

Das Freiburger Modell

Was Polster darunter versteht: "Dem Trainer weiter das Vertrauen geben, wenn es dann passiert, mit ihm absteigen und anschließend mit demselben Trainer wiederkommen. In Köln hat man sich nun für die erste Version entschieden. Und das muss man respektieren. Wir Trainer wissen auch, auf was wir uns einlassen, wenn wir diesen Beruf ausüben. Ein Stück unseres Gehalts ist immer auch Schmerzensgeld."

Den Absturz den Kölner in dieser Saison führt Polster, der derzeit die Wiener Viktoria in der Stadtliga betreut, auf mehrere Faktoren zurück. Erstens den Verlust von Star-Stürmer Anthony Modeste, der in seinen Augen jedoch unvermeidlich war ("Wenn ich 34 Millionen Euro bekomme, dann nehme ich das Angebot an. Punkt."). Zweitens erwähnt er die Verletzungsmiesere bei den Geißböcken ("Wenn du fast auf eine ganze Mannschaft verzichten musst, ist das ein Aderlass, der in einem relativ kleinen engen Kader nicht aufzufangen ist."). Last but not least ortet Polster aber auch Fehler bei Stöger selbst.

"Stögers Zukunft liegt in Deutschland"

"Ich glaube, der Peter wollte mit dieser Mannschaft den nächsten Schritt gehen. Wollte dominanter auftreten, mehr nach vorne spielen, mehr Ballbesitz haben. Und das ist ja auch logisch. Man ist als Aufsteiger Zwölfter geworden, anschließend Neunter und Fünfter. Natürlich willst du dann als Trainer die Mannschaft weiterentwickeln. Aber sie konnte es letztlich nicht umsetzen. Die Spieler konnten den Schalter nicht umlegen. Sie sind das Spiel gewohnt, wenig Chancen zuzulassen, wenig Tore zu bekommen und nach Balleroberung schnell umzuschalten. Diese Idee hat nicht funktioniert", glaubt der ÖFB-Rekordtorschütze.

Dennoch ist Polster überzeugt davon, dass Stöger schon bald wieder einen Trainerposten bekleiden wird: "Davon gehe ich aus. Ich denke, dass er sich interessant für größere Klubs gemacht hat. Er hat sich einen Namen erarbeitet. Seine Zukunft liegt in Deutschland. In der Bundesliga. Da wird sich etwas auftun."