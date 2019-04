Juventus Turin - AC Milan: Das Topspiel im gratis LIVESTREAM auf SPOX Österreich

Am Samstag um 18:00 Uhr empfängt Juventus Turin den AC Milan im großen Traditionsduell im Allianz Stadium. Mit SPOX Österreich und unserem Partner PULS 4 kannst du den Serie-A-Kracher hier im GRATIS-LIVESTREAM mitverfolgen. Sollte der Stream nicht funktionieren, versuche es bitte mit einem anderen Browser (am besten Firefox). Zudem muss der Ad-Blocker deaktiviert sein.

Auf dem Papier könnten die Voraussetzungen nicht klarer sein: Mit 81 Punkten thront die Alte Dame rund um Cristiano Ronaldo an der Tabellenspitze der Serie A.

Für den AC Milan ist hingegen der Kampf um die Champions-League-Plätze eröffnet - Verfolger Atalanta Bergamo lauert mit vier Punkten Rückstand auf Rang fünf. Mit Spitzenstürmer Krzysztof Piatek ist den Mailändern auch in Turin etwas zuzutrauen.

Juventus vs. AC Milan: Wo kann ich die Serie A im Livestream sehen?

Die Partie wird in Österreich live im TV auf PULS 4 übertragen, SPOX Österreich bietet das Duell zwischen Juve und Milan, wie auch alle folgenden PULS 4-Livespiele, im kostenlosen Livestream an. Die Übertragung beginnt am Samstag um 17:45 Uhr.