ÖFB-Spieler stehen gegen Bosnien unter Druck

Endspurt in der Nations League. Das Fußballnationalteam trifft zu Hause auf Bosnien und am letzten Spieltag auswärts auf Nordirland. Um fix in den Playoffs dabei zu sein, muss als erster Schritt ein Sieg mit 2 Toren Differenz gegen Bosnien her. Die ÖFB-Spieler Michael Gregoritsch, Valentino Lazaro und Martin Hinteregger vor dem Spiel gegen Bosnien im Interview.

