ÖSV-Damen: Schwächste Abfahrt seit 24 Jahren

Premier League Darts Do 22.02. Berlin Calling! Wer rockt die Premiere in der Hauptstadt? DAZN World Freestyle Masters Do 22.02. So spektakulär wird der Titel-Streit der Ball-Artisten Dubai Tennis Championships Women Single WTA Dubai: Tag 3 DAZN ONLY Golf Channel Golf Central Daily -

21. Februar Delray Beach Open Men Single ATP Delray Beach: Tag 3 Primera División Leganes -

Real Madrid Championship Derby County -

Leeds World Freestyle Masters DAZN World Freestyle Masters DAZN ONLY Golf Channel Golf Central Daily -

22. Februar Dubai Tennis Championships Women Single WTA Dubai: Viertelfinale Indian Super League Mumbai CIty -

NorthEast Utd Delray Beach Open Men Single ATP Delray Beach: Tag 4 Premier League Darts Premier League: Berlin CEV Champions League (W) Novara -

Fenerbahce NHL Islanders @ Maple Leafs NBA Clippers @ Warriors DAZN ONLY Golf Channel Golf Central Daily -

23. Februar J1 League Tosu -

Kobe Dubai Tennis Championships Women Single WTA Dubai: Halbfinale Delray Beach Open Men Single ATP Delray Beach: Viertelfinale Ligue 1 Straßburg -

Montpellier Championship Hull -

Sheffield Utd Six Nations Frankreich -

Italien Primera División La Coruna -

Espanyol NBA Timberwolves @ Rockets DAZN ONLY Golf Channel Golf Central Daily -

24. Februar Primera División Celta Vigo -

Eibar Premier League Leicester -

Stoke Six Nations Irland -

Wales Premier League Liverpool -

West Ham Dubai Tennis Championships Women Single WTA Dubai: Finale Championship Preston -

Ipswich Primera División Real Madrid -

Alaves Ligue 1 Toulouse -

Monaco Budapest Grand Prix Women Single Hungarian Ladies Open -

Halbfinale Six Nations Schottland -

England NCAA Division I Michigan @ Maryland Serie A Bologna -

CFC Genua Delray Beach Open Men Single ATP Delray Beach: Halbfinale Premier League Watford -

Everton Primera División Leganes -

Las Palmas Championship Fulham -

Wolverhampton NCAA Division I Wichita State @ SMU Ligue 1 Dijon -

Caen Ligue 1 Guingamp -

Metz Ligue 1 Lille -

Angers Ligue 1 Nantes -

Amiens Ligue 1 Rennes -

Troyes King Of Kings King of Kings 54 Premier League West Bromwich -

Huddersfield (DELAYED) Pro14 Scarlets -

Ulster Primera División FC Barcelona -

Girona Serie A Inter Mailand -

Benevento Primeira Liga Pacos Ferreira -

Benfica Premier League Bournemouth -

Newcastle (DELAYED) Premier League Brighton -

Swansea (DELAYED) NBA Magic @ 76ers Premier League Burnley -

Southampton (DELAYED) World Championship Boxing Srisaket Sor Rungvisai vs Juan Francisco Estrada NHL Oilers @ Kings J2 League Fukuoka -

Gifu A-League FC Sydney -

Sydney Wanderers DAZN ONLY Golf Channel Golf Central Daily -

25. Februar Primera División Villarreal -

Getafe Eredivisie Ajax -

Den Haag Serie A Crotone -

SPAL Premier League Crystal Palace -

Tottenham Premiership London Irish -

Worcester Eredivisie Feyenoord -

PSV Premiership Aberdeen -

Celtic Super Liga Partizan -

Zemun Ligue 1 Bordeaux -

Nizza Serie A Florenz -

Chievo Verona Serie A Sassuolo -

Lazio Serie A Hellas Verona -

FC Turin Serie A Sampdoria -

Udinese Premier League Man United -

Chelsea Primera División Bilbao -

Malaga Premiership Saracens -

Leicester 1. HNL Rijeka -

Dinamo Zagreb Ligue 1 Lyon -

St. Etienne Budapest Grand Prix Women Single Hungarian Ladies Open -

Finale League Cup Arsenal -

Man City League Cup Arsenal -

Man City (Rocket Beans) First Division A Lüttich -

Brügge Serie A Juventus -

Atalanta Superliga Kopenhagen -

Odense Delray Beach Open Men Single ATP Delray Beach: Finale Primera División Valencia -

Real Sociedad Primera División FC Sevilla -

Atletico Madrid Serie A AS Rom -

AC Mailand Ligue 1 PSG -

Marseille Primeira Liga Portimonense -

FC Porto NBA Spurs @ Cavaliers NHL Bruins @ Sabres DAZN ONLY Golf Channel Golf Central Daily -

26. Februar Serie A Cagliari -

Neapel Primera División Levante -

Real Betis NBA Warriors @ Knicks DAZN ONLY Golf Channel Golf Central Daily -

27. Februar Cup Akhisar -

Galatasaray CEV Champions League (W) Galatasaray -

VakifBank Istanbul Cup Akhisar -

Galatasaray (Türkischer Kommentar) Primera División Espanyol -

Real Madrid Coupe de France Les Herbiers -

Lens Primera División Girona -

Celta Vigo Copa Libertadores Montevideo -

Gremio NBA Wizards @ Bucks DAZN ONLY Golf Channel Golf Central Daily -

28. Februar Coppa Italia Juventus -

Atalanta Coupe de France Chambly -

Straßburg Primera División Getafe -

La Coruna Primera División Bilbao -

Valencia Primera División Malaga -

FC Sevilla CEV Champions League Berlin Recycling Volleys -

Jastrzebski Wegiel Coppa Italia Lazio -

AC Mailand Coupe de France PSG -

Marseille Primera División Atletico Madrid -

Leganes Primera División Eibar -

Villarreal Abierto Mexicano TELCEL Women Single WTA Acapulco: Tag 3 NHL Sabres @ Lightning NBA Rockets @ Clippers DAZN ONLY Golf Channel Golf Central Daily -

01. März Indian Super League Bengaluru -

Kerala Cup Besiktas -

Fenerbahce Cup Besiktas -

Fenerbahce (Türkisch) Primera División Real Betis -

Real Sociedad Premier League Darts Premier League: Exeter Superliga Midtylland -

Brondby Premier League Arsenal -

Man City Primera División Las Palmas -

FC Barcelona Coupe de France Caen -

Lyon Primera División Alaves -

Levante Abierto Mexicano TELCEL Women Single WTA Acapulco: Viertelfinale NBA Lakers @ Heat A-League Melbourne City -

Melbourne Victory DAZN ONLY Golf Channel Golf Central Daily -

2.März CSL Guangzhou Evergrande -

Guangzhou R&F UK Open UK Open: Tag 1 -

Session 1 Brasil Open Men Single ATP Sao Paulo: Viertelfinale World Pool Masters World Pool Masters: Tag 1 Ligue 1 Nizza -

Lille UK Open UK Open: Tag 1 -

Session 2 Pro14 Edinburgh -

Munster Premiership Harlequins -

Bath Ligue 1 Monaco -

Bordeaux Championship Dundee United -

St. Mirren Championship Middlesbrough -

Leeds Primeira Liga FC Porto -

Sporting Abierto Mexicano TELCEL Women Single WTA Acapulco: Halbfinals NBA Raptors @ Wizards A-League Newcastle -

FC Sydney J1 League Kobe -

Shimizu Primera División Villarreal -

Girona World Pool Masters World Pool Masters: Tag 2 -

Session 1 Premier League Burnley -

Everton UK Open UK Open: Tag 2 -

Session 1 Serie A SPAL -

Bologna Championship Nottingham -

Birmingham Primera División FC Sevilla -

Bilbao Brasil Open Men Single ATP Sao Paulo: Halbfinale Ligue 1 Troyes -

PSG Serie A Lazio -

Juventus Eredivisie PSV -

Utrecht Premier League Liverpool -

Newcastle Primera División Leganes -

Malaga Primera División La Coruna -

Eibar Championship Wolverhampton -

Reading World Pool Masters World Pool Masters: Tag 2 -

Session 2 Ligue 1 Angers -

Guingamp Ligue 1 St. Etienne -

Dijon Premier League Southampton -

Stoke (Delayed) Premier League Watford -

West Bromwich (Delayed) DAZN ONLY Golf Channel Golf Central Daily -

4. März Primera División Levante -

Espanyol Serie A CFC Genua -

Cagliari League One Blackburn -

Wigan Premier League Brighton -

Arsenal Serie A Benevento -

Hellas Verona Brasil Open Men Single ATP Sao Paulo: Finale Primera División Valencia -

Real Betis DAZN ONLY Golf Channel Golf Central Daily -

5. März DAZN ONLY Golf Channel Golf Central Daily -

6. März

Nach zwei Rennen mit Medaillen haben Österreichs hoffnungsfrohe Alpinski-Damen bei Olympia am Mittwoch in der Abfahrt eine Schlappe erlitten. Ramona Siebenhofer als Beste auf Platz zehn bedeutete das schlechteste Abfahrts-Ergebnis seit 24 Jahren. Damenchef Jürgen Kriechbaum war sichtlich enttäuscht. "Die Trainingsleistung war eindeutig besser. Sie haben es heute nicht auf den Punkt gebracht."



Dabei war man sogar mit leisen Medaillen-Hoffnungen ins Rennen gegangen, nachdem Stephanie Venier und Siebenhofer im Training stark gefahren waren und zwei der drei Trainingsläufe sogar gewonnen hatten. Die vierte und vorletzte Einzel-Entscheidung bei den Alpin-Damen begann dann für Österreich aber denkbar schlecht, nämlich einem gefährlichen Verschneider der mit Nummer eins fahrenden Cornelia Hütter beim Zielsprung.

"Ich bin froh, heil im Ziel zu sein", gestand die Steirerin, die nach ihrem Malheur nur 13. wurde. "Dieses Pizzastück hätte ich mir für den Kinderkurs sparen können", sagte Hütter, deren Skispitzen sich auf dem aggressiven Schnee bei 100 km/h gefährlich zu einem Pflug verfangen hatten.

Die Lake-Louise-Siegerin hatte nicht an der internen Qualifikation teilnehmen müssen, kam aber vom ersten Tag weg mit der Olympia-Strecke in Jeongseon nicht zurecht. "Ich habe zwar richtig gut angefangen, mich dann aber nicht gut eingefädelt in den Schlauch und ab da war ich immer hinten nach", schilderte die 25-Jährige ihre Fahrt und erklärte: "Hier brauchst du extremes Feingefühl, sonst reißt es dir die Zehntel runter."

Olympia 2018: Das sind die Wettkampfstätten in Südkorea © getty 1/16 Dass die Olympischen Winterspiele 2018 in Südkorea stattfinden, ist hinreichend bekannt. Doch wie sehen eigentlich die Wettkampfstätten in Pyeongchang aus? SPOX zeigt sie euch und startet mit dem Alpensia Skisprung Zentrum. © getty 2/16 Alpensia Ski Jumping Center © getty 3/16 Olympic Sliding Center © getty 4/16 Alpensia Biathlon Center © getty 5/16 Alpensia Biathlon Center © getty 6/16 Alpensia Cross-Country Center © getty 7/16 Gangneung Hockey Centre © getty 8/16 Gangneung Hockey Centre © getty 9/16 Kwandong Hockey Centre © getty 10/16 Gangneung Curling Centre © getty 11/16 Gangneung Ice Arena © getty 12/16 Gangneung Oval © getty 13/16 Jeongseon Alpine Centre © getty 14/16 Jeongseon Alpine Centre © getty 15/16 Yongpyong Alpine Centre © getty 16/16 Phoenix Snow Park (Bokwang)

"Definitiv unter Wert geschlagen"

Am Tag X müsse es eben von oben bis unten rascheln, betonte die Steirerin. "Wir sind definitiv unter Wert geschlagen worden, das tut weh." Sie müsse das nun akzeptieren. "Aber nur für heute, nicht für die Zukunft. Sowas tut im Herzen weh, ich lasse mir meinen Kampfgeist nicht brechen", betonte Hütter. Der Winter möge so enden, "wie er angefangen hat."

Siebenhofer war als Gefühlsfahrerin sogar als Geheimfavoritin gehandelt worden, doch der Steirerin spielten wieder einmal die Nerven einen Streich. "Es hat schon am Nachmittag angefangen." Bereits um zwei Uhr früh sei sie dann aufgewacht. "Das Herz schlug mir bis zum Hals und bis in die Zehen", erzählte sie. Am Start sei es dann aber wieder gegangen.

Trotzdem verdrehte es Siebenhofer gleich in der ersten Traverse. "Ich war nicht so locker und habe mir da gleich die Schneid abkaufen lassen. Ab dann wollte ich zu viel", vermutete sie. "Vielleicht", so Siebenhofer, "war die Erwartungshaltung doch zu groß." Aber die Welt drehe sich weiter. Für die Steirerin schon am Donnerstag in der Kombi. Siebenhofer: "Da sind die Uhren wieder auf null."

Schmidhofer rätselt

Beim historischen Abfahrts-Sieg von Sofia Goggia vor Ragnhild Mowinckel und Lindsey Vonn sah Venier das Ziel nicht. "Lieber so, als im Ziel und unzufrieden", zuckte die Tirolerin nach ihrem Sturz mit den Schultern. "Ich bin ein bissl frecher gefahren, mehr Schräglage und dann ging alles sehr schnell", erklärte die Abfahrts-Vize-Weltmeisterin. "Keine Chance, mich zu erfangen." Auch Venier startet in der Kombi. Ihr Motto: "Eine gute Abfahrt zeigen und den Slalom überleben."

Ein Rätsel war sich nach Platz zwölf Nicole Schmidhofer. "Ich war super drauf, gar nicht nervös und habe zuerst alles cool getroffen. Aber dann hat es plötzlich nicht mehr angeschoben, im Mittelteil ist nichts mehr weitergegangen", sagte die Super-G-Weltmeisterin. "Wenn ich fehlerlos unterwegs bin, ist's meistens Scheibe. Im Ziel ist mir richtig die Lade runter gefallen."

Olympia 2018: Die häufigsten Starter bei Winterspielen © getty 1/22 Der japanische Skispringer Noriaki Kasai nimmt in Pyeongchang als erster Sportler der olympischen Geschichte zum achten Mal an Winterspielen teil. SPOX zeigt, welche Athleten neben ihm am häufigsten bei olympischen Winterspielen dabei waren. © getty 2/22 Acht Teilnahmen: Noriaki Kasai (Japan) 1992-2014 Skispringen © getty 3/22 Sieben Teilnahmen: Albert Demtschenko (Russland) 1992-2014 Rodeln © getty 4/22 Sechs Teilnahmen: Janne Ahonen (Finnland) 1994-2014 Skispringen © getty 5/22 Claudia Pechstein (Berlin) 1992-2018 Eisschnelllauf © getty 6/22 Jochen Behle (Willingen) 1980-1998 Skilanglauf © getty 7/22 Ole Einar Björndalen (Norwegen) 1994-2014 Biathlon © getty 8/22 Colin Coates (Australien) 1968-1988 Eisschnelllauf © getty 9/22 Michael Dixon (Großbritannien) 1984-2002 Skilanglauf/Biathlon © getty 10/22 Alfred Eder (Österreich) 1976-1994 Biathlon © getty 11/22 Carl-Erik Eriksson (Schweden) 1964-1984 Bob © getty 12/22 Georg Hackl (Berchtesgaden) 1988-2006 Rodeln © getty 13/22 Raimo Helminen (Finnland) 1984-2002 Eishockey © getty 14/22 Wilfried Huber (Italien) 1988-2006 Rodeln © getty 15/22 Emese Hunyady (Österreich) 1984-2002 Eisschnelllauf © getty 16/22 Harri Kirvesniemi (Finnland) 1980-1998 Skilanglauf © getty 17/22 Marja-Liisa Kirvesniemi (Finnland) 1976-1994 Skilanglauf © getty 18/22 Markus Prock (Österreich) 1984-2002 Rodeln © getty 19/22 Teemu Selänne (Finnland) 1994-2014 Eishockey © getty 20/22 Sergej Tschepikow (Russland) 1988-2006 Biathlon © getty 21/22 Gerda Weissensteiner (Italien) 1988-2006 Bob/Rodeln © getty 22/22 Armin Zöggeler (Italien) 1994-2014 Rodeln

Kriechbaum geknickt

Auch Kriechbaum zeigte sich nach dem Olympia-Rennen mit nur 39 Starterinnen bei 38 Toren geknickt. "Nur Venier war gut am Weg. Eine Medaille wäre sich aber auch für sie nicht ausgegangen. Da hätte sie unten eine Bombe zünden müssen", lautete seine Analyse.

Der Damen-Rennsportleiter zeigte sich angesichts des insgesamt zweitschlechtesten Olympia-Ergebnisses nach Lillehammer 1994 (Spiele nach Tod von Ulrike Maier) riesig enttäuscht. "Es zipft mich volle an. Wir sind da, um bei Rennen das Beste zu zeigen. Manchmal gelingt's, manchmal nicht. Es ist ärgerlich, wenn das ausgerechnet bei Olympia passiert. Deshalb bin ich recht unzufrieden", gestand der gebürtige Oberösterreicher.

Feingefühl hat gefehlt

Natürlich würde das Riesenthema Olympia eine Rolle spielen, so Kriechbaum. "Wir haben aber ganz klar besprochen gehabt, dass wir in der Angreiferposition sind und nicht die Gejagten. Das hätte es eigentlich leichter machen sollen. Es haben viele schon gezeigt, dass sie bei Spielen über sich hinauswachsen können. Uns ist das heute nicht gelungen."

Er könne seinen Damen den Willen natürlich nicht absprechen, so Kriechbaum. "Aber der Fokus hätte heute nicht nur in Richtung Attacke sondern auch Feingefühl gehen müssen. Mowinckel hat das auch geschafft." Mit der auf Donnerstag vorverlegten Kombination bekommen die ÖSV-Damen noch einen Auftritt, man stellt mit Siebenhofer, Venier und Ricarda Haaser aber nur ein Außenseiter-Trio. "Favoritinnen sind die anderen", sagte Kriechbaum deshalb.