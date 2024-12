NHL: John-Jason Peterka trifft bei Sieg der Buffalo Sabres - Minnesota Wild entlassen Coach Dean Evason

Auch dank Nationalspieler John-Jason Peterka haben die Buffalo Sabres in der NHL den Spitzenreiter New York Rangers gestürzt. Die Sabres gewannen i...

Auch dank Nationalspieler John-Jason Peterka haben die Buffalo Sabres in der NHL den Spitzenreiter New York Rangers gestürzt. Die Sabres gewannen im Madison Square Garden 5:1, Peterka erzielte in der zwölften Minute das wichtige 1:0. Für den Vizeweltmeister was es das neunte Saisontor.

"Wir wollten viel mehr Intensität erreichen und auf einem Niveau spielen, das wir spielen können", sagte Peterka angesichts der 2:7-Pleite bei den New Jersey Devils nur zwei Tage zuvor: "Neulich Abend, das war nicht unser Spiel. Das wussten wir. Wir haben uns das Video angeschaut und heute wollten wir gut rauskommen."

Das gelang: Die Rangers hatten zuvor 13 von 15 Spielen gewonnen, waren gegen die kämpferisch auftretenden Sabres aber ohne Chance. Mit 31 Punkten liegt New York nun gleichauf mit den Boston Bruins an der Spitze der Liga, die Sabres stehen bei 22 Zählern.

NHL: Schlägerei bei Ottawa Senators gegen Florida Panthers

Eine bittere Niederlage kassierte Nationalspieler Tim Stützle. Der Stürmer verlor mit den Ottawa Senators 0:5 gegen die Florida Panthers und blieb dabei wirkungslos.

Gut sieben Minuten vor dem Spielende kam es zu einer heftigen Schlägerei, der Schiedsrichter sprach kurzerhand gegen alle zehn Spieler auf dem Eis Zehn-Minuten-Strafen aus.

NHL: Minnesota Wild entlassen Coach Dean Evason

Vizeweltmeister Nico Sturm gewann derweil mit den San Jose Sharks 2:1 gegen die Washington Capitals. Für das derzeit schlechteste NHL-Team war es erst der fünfte Sieg im 22. Saisonspiel - aber auch der zweite in Folge.

Eine Trainerentlassung gab es bei den Minnesota Wild, die nach sieben Niederlagen in Folge Coach Dean Evason feuerten. Auch Assistent Bob Woods muss gehen, neuer Headcoach wird John Hynes.