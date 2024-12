"Dann bist du ohne Zweifel glücklicher": Rafael Nadal spricht über seine Beziehung zu Roger Federer und Novak Djokovic

Rafael Nadal hält nichts von Vergleichen zwischen den neuen und alten Rivalitäten in der Tennis-Weltspitze.

"Sie kreieren gerade ihre eigene Geschichte", sagte der 38-Jährige am Rande des Showevents "Six Kings Slam" in einem Interview mit dem saudi-arabischen Veranstalter über seinen Landsmann Carlos Alcaraz und den Weltranglistenersten Jannik Sinner.

Es sei "nicht der Moment, diese Rivalitäten zu vergleichen", weil Novak Djokovic noch aktiv sei, während Roger Federer bereits seine Karriere beendet habe und Nadal selbst kurz davor stehe.

"Es ist jetzt eine neue Generation und wir müssen sie ihre eigene Rivalität kreieren lassen", sagte Nadal, der seine große Karriere im November beenden wird.

"Sie machen das großartig, sie sind sehr jung und erreichen fantastische Dinge - gewinnen Grand-Slams und Masters", führte Nadal aus: "Carlos und Jannik machen besondere Dinge und ich wünsche ihnen, dass sie noch weiter wachsen können. Sie werden eine großartige Karriere haben."