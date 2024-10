"Es sind ein paar schwierige Jahre gewesen": Tennis-Superstar Rafael Nadal beendet seine Karriere

© getty

Nadal: "Es ist natürlich eine schwierige Entscheidung"

"Es ist natürlich eine schwierige Entscheidung, für die ich einige Zeit gebraucht habe", sagte Nadal in dem Video, das er in den Sozialen Medien verbreitete.

Im Leben habe "alles einen Anfang und ein Ende, und ich denke, das ist der richtige Zeitpunkt, eine Karriere zu beenden, die lang und viel erfolgreicher war, als ich mir jemals erhofft habe", sagte er.

Und in der Tat: Nadal hat das Tennis mit seiner zuvor nie dagewesen Wucht revolutioniert, er hat Gegner in Grund und Boden gerannt, und er hat in über zwei Jahrzehnten seiner Karriere neue Maßstäbe gesetzt.

Als gerade 19-Jähriger triumphierte er 2005 erstmals bei den French Open. Aberwitzige 13 weitere Titel ließ er in Roland Garros, beim wichtigsten Sandplatz-Turnier der Welt, folgen - insgesamt 22-mal krönte er sich zum Grand-Slam-Sieger.