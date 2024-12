NFL: New York Jets feuern Headcoach Robert Saleh

Neuer Trainer für Footballstar Aaron Rodgers: Die New York Jets aus der US-Profiliga NFL haben wegen des unbefriedigenden Saisonstarts Headcoach Robert Saleh entlassen. Das gab Klubbesitzer Woody Johnson am Dienstag bekannt. Das Team aus dem Big Apple hatte am Sonntag in London beim 17:23 gegen die ungeschlagenen Minnesota Vikings die dritte Niederlage im fünften Spiel kassiert.

"Es war keine einfache Entscheidung, aber wir sind nicht da, wo wir gemessen an unseren Erwartungen sein wollen. Es ist der beste Zeitpunkt, um in eine andere Richtung zu gehen", sagte Johnson. Der bisherige Defensive Coordinator Jeff Ulbrich übernimmt den Chefposten bis zum Saisonende.

Saleh (45) war seit 2021 hautpverantwortlicher Trainer bei den Jets und schaffte es mit dem Team nie in die Play-offs. Zum ersten Mal in der bislang 25-jährigen Ära Johnson muss ein Headcoach während der Saison gehen.

Quarterback Rodgers hatte sich in der vergangenen Saison nach seinem Wechsel von den Green Bay Packers nach New York im ersten Einsatz einen Achillessehnenriss zugezogen und war bis zum Ende der Spielzeit ausgefallen. In diesem Jahr wollten die Jets mit dem 40-Jährigen angreifen, bislang läuft es nicht nach Wunsch. Es hatte vor der Niederlage gegen die Vikings Pleiten gegen die San Francisco 49ers und die Denver Broncos gegeben.