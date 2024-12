"Ein paar Szenen hätte ich gern zurück": New York Jets bei Comeback von Aaron Rodgers in Week 1 chancenlos - Lions gewinnen OT-Thriller

In Week 1 der Regular Season 2024 gelingt den New England Patriots die erste große Überraschung. Top-Pick Caleb Williams fährt mit den Chicago Bears den ersten Sieg seiner Karriere ein, Kirk Cousins verliert sein erstes Spiel mit den Atlanta Falcons. Die Carolina Panthers und New York Giants kassieren ganz üble Pleiten. Im Sunday Night Game gibt es einen Sieg für die Lions von Amon-Ra St. Brown - und Aaron Rodgers hat sich sein Comeback wahrscheinlich ganz anders vorgestellt. Alle Partien im Überblick.

Archiv der NFL-Legendenserie: Die besten Spieler aller Zeiten.

Saisoneröffnung: Ravens verlieren in letzter Sekunde gegen Chiefs

NFL-Debüt in Brasilien: Packers-QB Jordan Love verletzt sich bei Niederlage