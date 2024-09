Millimeter entscheiden in der Schlusssekunde! Kansas City Chiefs gewinnen Saisonauftakt gegen die Baltimore Ravens

Die Baltimore Ravens, die in den vergangenen Playoffs im AFC Championship Game vor eigenem Publikum mit 10:17 verloren hatten, lagen dabei früh im Schlussviertel mit 17:27 zurück, bekamen in den letzten zwei Minuten aber noch einmal die Chance auf den Ausgleich - und standen 18 Sekunden vor dem Ende an der gegnerischen 10-Yard-Linie. Mit abgelaufener Uhr fand Quarterback Lamar Jackson (273 Yards, TD, Fumble) seinen Tight End Isaiah Likely (9 Catches, 111 Yards, TD), der den Ball hinten in der Endzone zum vermeintlichen Touchdown fing, doch die Kameras bewiesen, dass seine Zehenspitze beim Catch auf der Grundlinie gelandet war. Ravens-Head-Coach John Harbaugh hatte da schon angezeigt, eine Two-Point-Conversion zu spielen und die Entscheidung so vor der Overtime erzwingen zu wollen.

Zuvor hatten die Zuschauer ein enges Spiel gesehen, das aufgrund eines Gewitters erst mit 20 Minuten Verspätung beginnen konnte. Zur Halbzeit führten die Chiefs mit 13:10, den Vorsprung bauten sie im dritten Viertel auf 20:10 aus.

Patrick Mahomes kam bei den Chiefs auf 291 Passing Yards bei einem Touchdown und einer Interception. Mann des Spiels war beim Champion Rookie-Receiver Xavier Worthy, der je einen Rushing- und Receiving-TD verzeichnen konnte. Nebenmann Rashee Rice verbuchte 103 Yards Raumgewinn. Für Baltimore war Jackson mit 122 Yards am Boden bester Rusher, er schob sich zudem in der Rangliste der besten Rushing Quarterbacks auf den dritten Platz: Vor ihm liegen jetzt nur noch Michael Vick (6.109 Yards) und Cam Newton (5.628). Der prominente Neuzugang Derrick Henry erzielte bei den Ravens zwar den ersten Touchdown des Spiels, blieb aber insgesamt eher blass (13 Carries, 46 Yards).

In Week 2 müssen die Chiefs am Sonntag in einer Woche bei den Cincinnati Bengals antreten, Baltimore empfängt die Las Vegas Raiders. Die Ravens verloren im Spielverlauf zudem Linebacker Kyle van Noy (Auge).