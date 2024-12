Millimeter entscheiden in der Schlusssekunde! Kansas City Chiefs gewinnen Saisonauftakt gegen die Baltimore Ravens

Die Kansas City Chiefs haben den Auftakt in die neue NFL-Saison gegen die Baltimore Ravens dramatisch mit 27:20 gewonnen. Auf der Jagd nach dem historischen dritten Super-Bowl-Titel in Folge machten es Quarterback Patrick Mahomes und Co. dabei bis zum Ende spannend - am Ende gaben Millimeter den Ausschlag.

