Derzeit kämpfen die Boston Celtics um die Titelverteidigung. Doch nach dieser Spielzeit werden "Veränderungen" anstehen.

Nach dieser Saison müssen die Boston Celtics einige Spieler abgeben, so zumindest legt es ein Bericht von ESPN nahe. Die Gehaltskosten der Spieler, die in der Nacht auf Dienstag in die Serie gegen die New York Knicks starten, steigen wohl bald deutlich über die Grenze des Erlaubten.