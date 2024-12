Tolle Auszeichnung! Leonie Fiebich neben Superstar Caitlin Clark im WNBA All-Rookie-Team

Die deutsche Nationalspielerin gehört zu den besten Neulingen der Liga. Clark wird überlegen Rookie des Jahres.

Leonie Fiebich hinterlässt in ihrer ersten WNBA-Saison Spuren und ist nun dafür ausgezeichnet worden. Die deutsche Basketball-Nationalspielerin von New York Liberty gehört zum All-Rookie-Team, ist also einer der fünf besten Neulinge in der US-Frauen-Profiliga.

Als Rookie des Jahres wurde Ausnahmeerscheinung Caitlin Clark (Indiana Fever) ausgezeichnet, die 22-Jährige erhielt 66 von 67 möglichen Stimmen, eine einzige entfiel auf Angel Reese (Chicago Sky). Neben Clark, Reese und Fiebich schafften es Kamilla Cardoso (Chicago) und Rickea Jackson (Los Angeles Sparks) unter die besten fünf.